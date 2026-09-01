Cuándo cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, España, Francia, Alemania y Arabia Saudí

A continuación, las fechas y los horarios del inicio y del cierre del mercado de verano en las principales ligas europeas y en el mercado de Arabia Saudí, que en los últimos años se ha revelado como un factor para varios clubes europeos:





Desde el lunes 29 de junio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 - Serie A (Italia)

Desde el miércoles 1 de julio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 - Bundesliga (Alemania)

Desde el miércoles 1 de julio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 - Ligue 1 (Francia)

Desde el miércoles 1 de julio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 - Liga (España)

Desde el lunes 15 de junio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 - Premier League (Inglaterra)

Desde el miércoles 22 de julio hasta el lunes 12 de octubre de 2026 - Saudi Pro League (Arabia Saudí)