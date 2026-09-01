El mercado de fichajes de verano en Italia cerrará sus puertas el martes 1 de septiembre, con horario fijado a las 20:00 para la Serie A, la Serie B y la Serie C. Pero no todas las ligas han fijado la misma fecha límite.
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Cuándo cierra el mercado de fichajes en Inglaterra, España, Francia, Alemania y Arabia Saudí
Las cinco grandes ligas de Europa
¿Cómo funciona en las otras 5 grandes ligas? La Premier League cerrará el mercado a las 24.00 (hora italiana; en el Reino Unido serán las 23.00). Lo mismo ocurre con LaLiga española, que ha fijado el cierre de las negociaciones para las 24.00. La Ligue 1 cerrará también el 1 de septiembre y el horario está fijado, como en Italia, a las 20.00, y en la misma línea se encuentra también la Bundesliga. Algunos días más, en cambio, para Turquía, que cierra la ventana el 4 de septiembre.
TODAS LAS FECHAS
A continuación, las fechas y los horarios del inicio y del cierre del mercado de verano en las principales ligas europeas y en el mercado de Arabia Saudí, que en los últimos años se ha revelado como un factor para varios clubes europeos:
Desde el lunes 29 de junio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 - Serie A (Italia)
Desde el miércoles 1 de julio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 - Bundesliga (Alemania)
Desde el miércoles 1 de julio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 20:00 - Ligue 1 (Francia)
Desde el miércoles 1 de julio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 - Liga (España)
Desde el lunes 15 de junio hasta el martes 1 de septiembre de 2026, a las 23:59 - Premier League (Inglaterra)
Desde el miércoles 22 de julio hasta el lunes 12 de octubre de 2026 - Saudi Pro League (Arabia Saudí)
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