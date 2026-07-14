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Mats Hummels 2026IMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Traducido por

«Cualquier entrenador del mundo querrá ficharte»: Mats Hummels está encantado con una estrella española del Mundial

World Cup
Francia vs España
Francia
España
M. Hummels

Mats Hummels (37) ha elogiado con entusiasmo al mediocampista Rodri (30) antes de la semifinal del Mundial entre España y Francia.

El exjugador alemán, comentarista en MagentaTV, respondió al ser preguntado por el jugador más importante del campeón de Europa: «En lo que va de torneo, es Rodri».

  • Hummels añadió: «Rodri me convence en cada partido. Es fiable y tiene el instinto adecuado. Cada vez que se resuelve una situación en el campo, ha sido gracias a él».

    El capitán de la Furia Roja es un referente en el centro del campo. «Siempre está donde debe defender y recuperar balones», añadió Hummels. «Corre mucho y tiene el instinto de aparecer en el momento justo, y eso me impresiona».

    • Anuncios
  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Hummels sobre Rodri: «El prototipo de mediocentro defensivo»

    Rodri no ha tenido una temporada fácil en el Manchester City, subcampeón de Inglaterra. Se perdió más de 25 partidos por lesiones en la rodilla, el muslo y la ingle. Sin embargo, justo a tiempo para el Mundial, el ganador del Balón de Oro de 2024 vuelve a brillar.

    El comentarista de MagentaTV, Christian Straßburger, afirmó: «Ha estado lesionado mucho tiempo, pero en cada partido del Mundial parece más en forma y con enorme confianza. Es el mejor seis del mundo».

    Hummels intervino de inmediato: «Exacto. Es el prototipo de mediocentro defensivo. Cualquier entrenador del mundo querría tener a alguien así en su equipo».

    Rodri jugó los seis partidos de España en el Mundial de EE. UU., Canadá y México, completando los 90 minutos en cinco de ellos; solo fue reemplazado a tres del final en el 0-0 contra Cabo Verde.

  • Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL

    Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta 2027

    El futuro de Rodri tras el Mundial genera incertidumbre. Su contrato con el City dura hasta 2027, pero el Real Madrid lo sigue y busca un mediocentro. Se rumorea que el City quiere renovarlo.

    El City lo fichó en 2019 al Atlético por 70 millones y desde entonces ha conquistado la Champions y cuatro Premier Leagues, además de la Euro 2024 con España.

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  • La convocatoria de España para el Mundial 2026

    PosiciónJugadorClub 
    PorteroUnai SimónAthletic Club
    PorteroDavid Raya Arsenal
    PorteroJoan GarcíaBarcelona
    DefensaPau CubarsiBarcelona
    DefensaMarc CucurellaChelsea
    DefensaEric GarcíaBarcelona
    DefensaMarcos LlorenteAtlético de Madrid
    DefensaAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen
    DefensaPedro PorroTottenham
    DefensaMarc PubillAtlético de Madrid
    DefensaAymeric LaporteAthletic de Bilbao
    CentrocampistaPedriBarcelona
    CentrocampistaFabián RuizPSG
    CentrocampistaMartín ZubimendiArsenal
    CentrocampistaGaviBarcelona
    CentrocampistaRodri Manchester City
    CentrocampistaAlex BaenaAtlético de Madrid
    CentrocampistaMikel MerinoArsenal
    DelanteroMikel OyarzabalReal Sociedad
    DelanteroLamine YamalBarcelona
    DelanteroNico WilliamsAthletic de Bilbao
    DelanteroVíctor MuñozOsasuna
    DelanteroFerran TorresBarcelona
    DelanteroYeremy PinoCrystal Palace
    DelanteroBorja IglesiasCelta de Vigo
    DelanteroDani OlmoBarcelona