El exjugador alemán, comentarista en MagentaTV, respondió al ser preguntado por el jugador más importante del campeón de Europa: «En lo que va de torneo, es Rodri».
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«Cualquier entrenador del mundo querrá ficharte»: Mats Hummels está encantado con una estrella española del Mundial
Hummels añadió: «Rodri me convence en cada partido. Es fiable y tiene el instinto adecuado. Cada vez que se resuelve una situación en el campo, ha sido gracias a él».
El capitán de la Furia Roja es un referente en el centro del campo. «Siempre está donde debe defender y recuperar balones», añadió Hummels. «Corre mucho y tiene el instinto de aparecer en el momento justo, y eso me impresiona».
- Getty Images Sport
Hummels sobre Rodri: «El prototipo de mediocentro defensivo»
Rodri no ha tenido una temporada fácil en el Manchester City, subcampeón de Inglaterra. Se perdió más de 25 partidos por lesiones en la rodilla, el muslo y la ingle. Sin embargo, justo a tiempo para el Mundial, el ganador del Balón de Oro de 2024 vuelve a brillar.
El comentarista de MagentaTV, Christian Straßburger, afirmó: «Ha estado lesionado mucho tiempo, pero en cada partido del Mundial parece más en forma y con enorme confianza. Es el mejor seis del mundo».
Hummels intervino de inmediato: «Exacto. Es el prototipo de mediocentro defensivo. Cualquier entrenador del mundo querría tener a alguien así en su equipo».
Rodri jugó los seis partidos de España en el Mundial de EE. UU., Canadá y México, completando los 90 minutos en cinco de ellos; solo fue reemplazado a tres del final en el 0-0 contra Cabo Verde.
- Getty/GOAL
Rodri tiene contrato con el Manchester City hasta 2027
El futuro de Rodri tras el Mundial genera incertidumbre. Su contrato con el City dura hasta 2027, pero el Real Madrid lo sigue y busca un mediocentro. Se rumorea que el City quiere renovarlo.
El City lo fichó en 2019 al Atlético por 70 millones y desde entonces ha conquistado la Champions y cuatro Premier Leagues, además de la Euro 2024 con España.
La convocatoria de España para el Mundial 2026
Posición Jugador Club Portero Unai Simón Athletic Club Portero David Raya Arsenal Portero Joan García Barcelona Defensa Pau Cubarsi Barcelona Defensa Marc Cucurella Chelsea Defensa Eric García Barcelona Defensa Marcos Llorente Atlético de Madrid Defensa Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Defensa Pedro Porro Tottenham Defensa Marc Pubill Atlético de Madrid Defensa Aymeric Laporte Athletic de Bilbao Centrocampista Pedri Barcelona Centrocampista Fabián Ruiz PSG Centrocampista Martín Zubimendi Arsenal Centrocampista Gavi Barcelona Centrocampista Rodri Manchester City Centrocampista Alex Baena Atlético de Madrid Centrocampista Mikel Merino Arsenal Delantero Mikel Oyarzabal Real Sociedad Delantero Lamine Yamal Barcelona Delantero Nico Williams Athletic de Bilbao Delantero Víctor Muñoz Osasuna Delantero Ferran Torres Barcelona Delantero Yeremy Pino Crystal Palace Delantero Borja Iglesias Celta de Vigo Delantero Dani Olmo Barcelona
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