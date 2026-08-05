Paul Marriott
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«Cualquier cosa puede pasar»: Enzo Maresca deja entrever fichajes del Manchester City mientras se intensifican los vínculos sobre el traspaso de Pedro Neto
Maresca responde a las especulaciones sobre fichajes
El nuevo técnico del Manchester City, Maresca, ha dejado claro que su equipo sigue activo en el mercado mientras busca recuperar su dominio a nivel nacional. El entrenador italiano, que asumió el cargo después de que Pep Guardiola pusiera fin a su legendaria etapa de diez años, ha visto cómo varios veteranos han salido este verano.
En declaraciones a los periodistas antes del amistoso de pretemporada del City contra el K-League All Stars en Seúl, Maresca explicó la situación actual. "Por suerte, esta es una plantilla que no necesita hacer muchas cosas", dijo. "Al mismo tiempo, como ya sabemos, el club perdió a jugadores importantes en términos de experiencia como Bernardo [Silva], John [Stones], Nathan [Ake], diferentes jugadores. Así que, sin duda, hay cosas que necesitamos hacer".
- AFP
Neto, en el radar
El nombre más destacado vinculado con un movimiento al Etihad es el extremo del Chelsea Neto. El internacional portugués es un jugador al que Maresca conoce bien por su etapa juntos en el oeste de Londres. Los informes sugieren que el City está preparando un movimiento sensacional por el internacional portugués, valorado en 70 millones de libras, para reforzar su ataque, especialmente con la incertidumbre que rodea al futuro de otras opciones en banda.
Cuando se le preguntó si la llegada de nuevos fichajes era inminente, el entrenador se mostró cauto, aunque optimista. «No, no por el momento», respondió cuando se le preguntó si un acuerdo estaba cerca. «La razón por la que dije que hay cosas por hacer es porque el mercado de fichajes está abierto y, cuando está abierto, cualquier cosa puede pasar. Sí, es solo agosto y luego, a partir de septiembre, cuando se cierre, será completamente diferente».
En comunicación cada día
El City ya ha exhibido su músculo financiero al completar un acuerdo récord para el club de 116 millones de libras por Elliot Anderson procedente del Nottingham Forest. El centrocampista, de 23 años, representa la primera gran inversión de la era Maresca, pero la salida de otras estrellas ha dejado a los aficionados con ganas de más. En concreto, el club ha identificado a la estrella del Chelsea como un posible sustituto de Savinho, que se dirige al Tottenham y busca más continuidad.
Maresca subrayó que está trabajando estrechamente con el director de fútbol, Hugo Viana, y el CEO, Ferran Soriano, para gestionar las últimas semanas del mercado. «Hugo está aquí y Ferran también está aquí», añadió el italiano. «Simplemente intentamos hablar día a día para ver si necesitamos hacer algo. Como he dicho, seguro que hay cosas que necesitamos hacer, pero estamos en comunicación todos los días».
- Getty Images Sport
Centrarse en la mejora táctica
Sobre el terreno de juego, Maresca todavía está encontrando su sitio tras una derrota en pretemporada ante el Inter de Milán en Hong Kong. A pesar de la derrota, está centrado en implantar su filosofía. «Es importante desde el primer día intentar instalar nuevas ideas y cosas nuevas», explicó. «Es importante que día tras día, pero especialmente partido tras partido, se puedan ver durante el encuentro las cosas en las que trabajas día a día.
«Por ejemplo, en el primer partido contra el Inter de Milán, está claro que hay muchas cosas que podemos hacer mejor. Pero lo principal es que estoy empezando a ver cosas en las que empezamos a trabajar desde el primer día».
El técnico es consciente de que el nivel en el City sigue siendo increíblemente alto mientras prepara su estreno en la Premier League contra el Bournemouth.
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