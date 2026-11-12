¿Cuál sería la prioridad de Mauricio Pochettino en el Manchester United? Morgan Schneiderlin explica la primera tarea que tendría el seleccionador saliente de Estados Unidos, relacionada con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappe
Pochettino ha llegado a un acuerdo con el Manchester United
Los últimos informes apuntan a que se ha alcanzado un principio de acuerdo con un técnico que también pasó por Inglaterra al frente del Tottenham, al que llevó a la final de la Champions League, y del Chelsea.
El Manchester United aún no ha relevado oficialmente de su cargo a Carrick, que asumió inicialmente las riendas del equipo de forma interina la temporada pasada. Se considera que es solo cuestión de tiempo, ya que el club trabaja para designar a su sustituto antes de destituirlo.
- (C)Getty Images
Pochettino ha entrenado al Tottenham, al Chelsea y al PSG.
Se avecinan cambios en el llamado «Teatro de los Sueños» tras un lento comienzo de la temporada 2026-27. El optimismo era alto antes del inicio de la nueva campaña, después de que el equipo terminara tercero y se clasificara para la Champions League la pasada temporada. Sin embargo, su actividad en el mercado de fichajes durante el verano fue decepcionante.
El United está pagando las consecuencias de no haber reforzado suficientemente su plantilla ni haber abordado los problemas más urgentes. Sigue encajando goles a un ritmo alarmante: ha recibido 15 en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones.
Una trabajada victoria por 3-2 ante la Roma en Europa alimentó brevemente la esperanza de una recuperación, pero el equipo de Carrick llegó a estar dos goles por detrás en un par de ocasiones frente al Aston Villa en su último partido antes de rescatar un dramático empate 4-4.
Ese encuentro parece haber sido la gota que colmó el vaso para el entrenador. El United está dispuesto a traer de vuelta a Pochettino al fútbol inglés, tras sus dos años como seleccionador de Estados Unidos, un periodo que incluyó un Mundial disputado en casa en 2026.
El técnico de 54 años conoce bien la Premier League y sabe lo que supone trabajar bajo los focos, después de haber intentado sacar lo mejor de Lionel Messi, Kylian Mbappe y Neymar en el Paris Saint-Germain.
Esa experiencia en Francia ha preparado al sudamericano para su mayor reto en Manchester, donde tiene mucho trabajo por delante para solucionar los problemas de un gigante dormido que ha acabado inmerso en la lucha por evitar el descenso.
¿Cuál es el primer problema que debe abordar Pochettino?
Preguntado por cuál sería la principal prioridad de Pochettino si finalmente acepta hacerse cargo del Manchester United, Schneiderlin, que habló en colaboración con ComeOn, declaró a GOAL: «Creo que lo primero de la lista es devolverle una identidad al club. Por supuesto, es fácil decirlo y más difícil hacerlo.
«Mauricio Pochettino, como se puede ver en sus equipos y por lo que yo le conozco, no quiere grandes egos en el equipo. Quiere jugadores que luchen por él, por el club, por el escudo y por la afición. Creo que eso es lo que intentará implantar.
«Cuando vea a un jugador cuyo ego personal esté por encima del club, creo que se asegurará de que se marche. Ya tuvo la experiencia de trabajar en el Paris Saint-Germain con grandes egos, y no fue fácil.
«En aquel momento le resultó muy difícil dirigir a Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe y jugadores de ese calibre. Es más bien un entrenador que crea una cultura, una plantilla y un equipo que trabajan muy duro juntos.
«Creo que eso es lo que cambiará: sentará las bases con jugadores que crean en su sistema».
- Getty
La propiedad y la directiva del Manchester United han recibido críticas
El United necesita que todos remen en la misma dirección, ya que los malentendidos explican en parte los problemas colectivos que atraviesa actualmente. La familia Glazer, propietaria del club, ha recibido numerosas críticas, al igual que el consejero delegado Omar Berrada y el director deportivo Jason Wilcox.
Ahora les corresponde asegurarse de que la próxima persona que ocupe un banquillo sometido a tanta presión sea la más adecuada para el puesto. Pochettino ha sido señalado como ese candidato y le toca demostrar que puede cambiar el rumbo de un club que ha vuelto a quedar atrapado en una dinámica de retroceso.
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