¿Cuál será el próximo paso de Didier Deschamps? El seleccionador francés afirma que tiene «libertad y varias opciones» mientras se prepara para ceder el puesto a Zinedine Zidane tras el Mundial

En una entrevista reciente, el seleccionador saliente se mostró muy sincero cuando se le preguntó sobre su retirada del banquillo o su posible paso a un cargo directivo. Dirigiéndose a un grupo de aficionados franceses, Deschamps afirmó: «¿Mi futuro tras el Mundial? ¿Sería más bien entrenador de otro club o de otra selección nacional? No lo sé. ¿Presidente de la Federación Francesa de Fútbol? No. ¿Retirarme? No lo sé, aún no he decidido nada.

Tengo libertad, tengo varias opciones. Me lo estoy tomando con calma porque, en mi mente, lo único que importa es lo que queda hasta este verano. Y después ya veremos. No me prohíbo nada. Soy de naturaleza positiva, me digo a mí mismo que será diferente, pero que será bueno...».