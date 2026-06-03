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¿Cuál será el próximo club de Marc-André ter Stegen? El portero del Barcelona podría dejar España tras su cesión en el Girona
El Barcelona se dispone a traspasar a su veterano portero
Tras una frustrante cesión en el Girona, Ter Stegen ha vuelto al Barcelona, pero su etapa en España parece terminar.
Según Diario Sport, el campeón de La Liga ha dejado claro que el jugador de 34 años ya no entra en sus planes. El técnico Hansi Flick apostó por el joven Joan García en la primera parte de la temporada. Ter Stegen, fichado del Borussia Mönchengladbach en 2014, jugó 423 partidos y llegó a capitanear el club.
Ahora, el club busca su salida definitiva para aliviar su masa salarial y cerrar una etapa de grandes éxitos.
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Un final trágico para su cesión al Girona
La breve etapa del guardameta en el Girona terminó en desastre: jugó solo dos partidos tras llegar cedido en enero. Una grave lesión en el tendón de la corva acabó prematuramente con su temporada, destrozó sus sueños de jugar el Mundial y contribuyó al descenso del Girona. El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, reconoció: «La situación de Ter Stegen es trágica; le tocaba a él».
Su exentrenador en el Girona, Michel, coincidió: «Es una pena. Parecía imposible que viniera y solo lo tuvimos dos semanas».
Con la cesión finalizada el 30 de junio, Ter Stegen afronta una encrucijada crucial.
El Ajax se perfila como posible destino
Desde los Países Bajos ha surgido rápidamente una tabla de salvación, ya que, según se informa, el Ajax ha mostrado un interés concreto en contar con sus servicios. El gigante de Ámsterdam ha nombrado recientemente a Michel, quien está presionando con fuerza para lograr un reencuentro. Ter Stegen cuenta con un palmarés impresionante, ya que ha ganado 20 títulos importantes con el Barcelona, entre los que se incluyen siete ligas, seis Copas del Rey y una Liga de Campeones en 2015.
Michel cree que su experiencia encaja a la perfección. No obstante, el Ajax mantiene otras opciones y sigue de cerca a Yann Sommer y Mark Flekken, además de mostrar interés en Dani Ceballos.
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¿Qué le depara el futuro a la estrella alemana?
Ter Stegen debe decidir ya su futuro. Aunque su contrato con el Barcelona dura hasta 2028, quedarse le supone una temporada en el banquillo. Michel le ofrece un papel destacado, así que se espera que el veterano, valorado en 4 millones de euros, negocie su salida de España en las próximas semanas y se sume al nuevo reto en Ámsterdam antes de la pretemporada.