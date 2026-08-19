El refuerzo del centro del campo ha sido una de las principales áreas de atención para el United durante el mercado de fichajes de verano. El club ya ha cerrado las llegadas de Youri Tielemans desde el Aston Villa y Andrey Santos desde el Chelsea. El United ya había acordado un fichaje por el centrocampista del Atalanta Ederson antes de dar marcha atrás por la preocupación sobre una lesión de rodilla.

También fue a por Elliot Anderson, pero el internacional inglés finalmente optó por fichar por el rival Manchester City. Las lesiones actuales en la plantilla han acelerado aún más la búsqueda del United. Manuel Ugarte sufrió una lesión durante el Mundial con Uruguay, mientras que Mason Mount se perdió los dos últimos partidos de la pretemporada.