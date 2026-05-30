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«¿Cuál es el motivo?»: Thomas Müller pide explicaciones por la decisión de Anthony Gordon de rechazar al Bayern y fichar por el Barcelona por 80 millones de euros

Fichajes
Thomas Müller
A. Gordon
Bundesliga
Primera División
Bayern Múnich
Barcelona

Thomas Müller ha pedido explicaciones a Anthony Gordon tras rechazar este fichar por el Bayern de Múnich para ir al Barcelona en un traspaso de 80 millones de euros. El club alemán quería al extremo de 25 años, pero el campeón de La Liga actuó rápido y le firmó por cinco años.

  • Los catalanes lideran la persecución en Múnich.

    El Barcelona ha adelantado al Bayern y fichado al extremo del Newcastle Gordon por 80 millones de euros (69,3 millones de libras). Pagará 70 millones por adelantado y otros 10 en variables, y el jugador firmó hasta 2031. Un retraso de cuatro horas por problemas con la documentación no impidió que el club español lo anunciara el viernes por la tarde.

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    Eberl muestra un optimismo inicial

    Antes de que fracasara el fichaje, el director deportivo del Bayern, Max Eberl, se mostró optimista sobre el interés por el delantero: «Estamos de acuerdo en ficharlo si su precio es asequible. Hemos tenido una conversación muy positiva y esperamos avanzar».

    La directiva lo veía como el refuerzo ideal, pero su negativa a pagar la alta valoración del Newcastle permitió la entrada del Barcelona.

  • Muller, desconcertado por el desaire

    Tras el fichaje de Gordon por un equipo español, Müller reconoció en el podcast «Bayern Insider» deBILD: «Si Barcelona y Bayern lo buscan, ¿por qué no vino a Múnich? Conozco bien a Hansi Flick; es un placer jugar con él. Yo habría elegido el FC Bayern».

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    El Bayern busca alternativas en ataque

    El Bayern debe reorganizarse rápido y buscar refuerzos alternativos para el ataque tras quedarse sin su fichaje ideal, de cara a una exigente temporada nacional. Tras ganar la final de la DFB-Pokal al Stuttgart, la directiva necesita una plantilla amplia que alivie la carga de jugadores como Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz.