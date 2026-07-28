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Son Heung-Min, MLS All-StarGetty
Ryan Tolmich

Traducido por

Cuaderno del All-Star de la MLS 2026: Son Heung-min pone el ambiente y Thomas Muller bromea mientras las estrellas de la liga dejan a un lado sus rivalidades de club para medirse a la Liga MX

Analysis
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Amistosos
H. Son
T. Ream
A. Westwood
Thomas Müller

GOAL repasa las grandes historias y las principales conclusiones en la previa del All-Star Game.

CHARLOTTE -- Cada MLS All-Star Game es una experiencia única. Este no es diferente. Llega apenas unos días después de la conclusión del Mundial y de la reanudación de la MLS, lo que significa que esta edición del evento de mitad de verano es todavía más caótica de lo habitual.

Dicho esto, sigue teniendo todos los elementos de un All-Star. Están las preguntas habituales sobre la relevancia de este evento. También están las quejas por los viajes y el momento del calendario. Y, además, están esos habituales momentos distendidos, especialmente en las sesiones de «entrenamiento», que se parecen un poco más a encuentros sociales entre las grandes estrellas del fútbol estadounidense.

Entonces, ¿de qué hablan estrellas como Son Heung-min y Thomas Muller en la previa del duelo del miércoles contra sus homólogos de la Liga MX? Estas son las grandes historias, los temas de conversación y los momentos más ligeros del entrenamiento previo al partido...

  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Transmitiendo buenas vibraciones

    Al comienzo de la primera sesión de entrenamiento, Son se dio cuenta de que alguien tenía que destensar el ambiente. Estaba la incomodidad típica que acompaña a un All-Star Game y a un calentamiento lleno de caras desconocidas. Así que Son miró a su alrededor e intentó quitar hierro a la situación fingiendo frustración y gritando: «¡Esto es una locura!»

    «Hacía un poco de falta», dijo. «Solo quería intentar animar el ambiente haciendo algunas bromas. No había nervios, pero creo que todo el mundo necesitaba tiempo para conocerse un poco mejor. Creo que algunos teníamos que dar un paso al frente».

    ¿El otro veterano que dio un paso al frente? Muller, que se lo está pasando en grande. Mientras un jugador hablaba con los medios, Muller se coló por detrás e hizo temblar el panel del fondo. También se le vio bromeando con cualquiera de sus nuevos compañeros que estuviera dispuesto a divertirse un rato. Y también se lo pasó bien con los periodistas, al decir a los medios que se está tomando tanto el All-Star Game como el concurso de habilidades con la máxima seriedad.

    «¿Por qué os reís?», dijo con una sonrisa. «Hoy tenemos una sesión de entrenamiento. Hoy luchamos por nuestros puestos, así que creo que esto va en serio».

    Añadió: «Ayer hicimos una toma de contacto con el concurso de habilidades. Era la primera vez en mi vida que estaba en un estadio de béisbol. También fue una experiencia bonita. Creo que el concurso de habilidades puede ser divertido esta noche, y creo que mañana será un partido normal de fútbol, y con eso estoy bastante familiarizado».

    • Anuncios
  • imago-sport-1080437384.jpgIcon Sportswire

    Caras conocidas, compañeros poco habituales

    Son y Muller se han enfrentado muchas veces. Tanto Tim Ream como Ashley Westwood conocen muy bien a Son, en particular, por sus duelos en la Premier League. En toda la plantilla no faltan viejos competidores ni compañeros por primera vez. Es una de las cosas que hacen divertida esta semana.

    «Thomas, por ejemplo, ha tenido una carrera increíble», dijo Son. «Creo que todo el mundo soñaría con jugar con él. Yo también soy ese tipo de persona. Cuando estoy con Thomas, me siento como un niño y jugar junto a él será como un sueño. Esto solo pasa un día, así que debo disfrutar este momento, no solo con Thomas, sino con todos y cada uno de los jugadores, porque merecen estar aquí.

    «A veces se tiene esta sensación extraña de jugar contra esos chicos, ese tipo de jugadores, y la semana que viene jugaré contra Thomas, pero el miércoles jugaré junto a él. Es el mismo equipo, así que es un poco raro, pero intento disfrutar este momento. Es un honor enorme».

    ¿Qué hace este partido aún más singular para algunos jugadores? Sus enfrentamientos previos. Justo este pasado fin de semana, la victoria por 2-1 del Columbus Crew sobre su rival local, el FC Cincinnati, terminó con una trifulca en el túnel. Días después, los habituales del Crew Steven Moreira y Max Arfsten son compañeros del crack de Cincinnati Evander.

    «Hace solo unos días jugamos contra Cincinnati y Evander», contó Moreira a GOAL. «Ahora mismo estamos juntos, animando, compartiendo momentos. En el partido pasaron algunas cosas que no estuvieron nada bien, pero le quiero. Nos conocemos. Siempre es bonito ver a todos cuando juegas partidos. A veces estás enfadado o peleando, pero aquí solo disfrutamos el momento».

    ¿Y un último matiz? El entrenador del Charlotte FC, Dean Smith, dirigirá a las estrellas de la MLS antes del partido de su equipo contra el Chicago Fire este fin de semana. El capitán del Charlotte, Ashley Westwood, bromeó diciendo que esperaba que su entrenador hiciera jugar los 90 minutos completos a la estrella del Fire, Philip Zinckernagel, para cansarlo de cara al partido, mientras limitaba a las estrellas del equipo local a solo una breve aparición.

    Al margen de los minutos y de las relaciones, a partir del jueves todo vuelve a la normalidad. La clave ahora, por tanto, es disfrutar de un breve momento con compañeros diferentes y amigos distintos.

    «Siempre está bien cuando puedes reunir a jugadores de toda la liga», dijo Tim Ream, «y formar parte de un grupo en el que no os estáis dando patadas unos a otros».

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Hablando de golf

    No faltan los aficionados al golf en la plantilla del MLS All-Star, y su pasión por este deporte le ha dado a Ashley Westwood mucho de qué hablar con algunos de sus nuevos compañeros. En concreto, Westwood ha encontrado en Muller a otro golfista.

    «Siempre tiene sentido hablar de golf», dijo Muller. «Creo que eso vale para los seres humanos en general».

    «Ayer estábamos hablando de la hierba», añadió Westwood. «La hierba bermuda es diferente aquí. Así que estábamos hablando de eso».

    En cuanto a quién ofrecería un mejor espectáculo en una hipotética ronda entre ambos, Westwood no quiso decantarse.

    «Sería una buena partida», dijo el centrocampista del Charlotte FC. «Creo que su hándicap es de cuatro, así que debería ser una partida igualada».

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  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    El regreso de Ream al All-Star

    Han sido días de locura para Ream. Bromeaba con su mujer diciendo que esta semana, de alguna manera, se ha vuelto incluso más ajetreada que el Mundial. Como la cara más reconocible del equipo anfitrión del All-Star, Ream es el embajador oficioso de este partido después de haber desempeñado un papel similar con la selección masculina de Estados Unidos durante buena parte de los últimos años.

    «Mi frase favorita ahora mismo es que no hay descanso para el agotado, y el agotado soy yo», dijo. «No pasa nada. Solo significa que puedo hacer y vivir muchas oportunidades únicas y diferentes. Así es como lo estoy enfocando todo».

    Este no es el primer All-Star de Ream, pero sí el primero en bastante tiempo. Ya jugó ese partido en 2011, disputando 76 minutos en el encuentro de aquel año contra el Manchester United. Aquel día saltó al campo junto a leyendas como David Beckham y Thierry Henry, dos iconos en el ocaso de sus carreras. Fue uno de los mejores momentos de esa etapa de su carrera.

    «A los jugadores de aquel primer equipo del All-Star los veía cuando yo era niño y luego pude jugar con ellos», dijo. «Ahora, estando aquí, con Sonny, Thomas y Westy, lo comentábamos en broma. ¡Todos vamos sentados en la parte delantera del autobús y somos los más veteranos de aquí! Es muy especial compartir esto con ellos, pero además puedes compartirlo con jugadores contra los que llevas jugando tantísimo tiempo. Sí, es bastante genial».

    En cuanto a lo que más espera con ganas, no es el partido en sí, sino el Skills Challenge, sobre todo por con quién va a disfrutar de ese evento.

    «Creo que será divertido para mis hijos porque podrán estar en el campo», dijo Ream. «Podrán mezclarse con los otros niños y con todos los jugadores que están aquí. Creo que la gran conclusión para mí es lo joven e inexperto que era en el primero y lo poco joven e inexperto que soy en este. Una vez más, es una experiencia muy bonita».

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