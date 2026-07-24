El jugador, de 24 años, disputó 34 partidos la temporada pasada, marcando siete goles y dando cinco asistencias. Desde su llegada del Leeds United en 2024, ha jugado 56 partidos con el West Ham.

En el Mundial de este verano marcó dos goles y dio dos asistencias en cuatro partidos con Países Bajos, antes de que su selección cayera ante Marruecos en los penaltis de dieciseisavos. Fue uno de los jugadores del West Ham que aún no se habían reincorporado a la pretemporada tras el torneo.