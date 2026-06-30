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Crysencio Summerville es prioridad de fichaje para el Manchester United, aunque la situación de Marcus Rashford puede afectar cualquier movimiento por el West Ham
El Manchester United tiene en el punto de mira a Summerville
Según Sky Sports News, el Manchester United sigue de cerca a Summerville para reforzar el extremo izquierdo. El jugador holandés brilló en su debut mundialista ante Marruecos y, tras concluir su participación con la selección, su futuro club se convertirá en noticia.
El United es uno de varios clubes de la Premier League que lo vigilan. Aunque Carrick y su equipo de fichajes priorizan el centro del campo, también buscan opciones para las bandas, lo que hace a Summerville muy atractivo de cara a la próxima temporada.
- AFP
El futuro de Rashford marca los planes
El fichaje de Summerville depende de la situación de Rashford. Este regresará al Manchester United tras su descanso postmundial, que podría extenderse hasta agosto según la actuación de Inglaterra. Sin embargo, Rashford quiere volver al Barcelona, donde brilló en su cesión, y el club catalán busca renovar el préstamo.
El United no contempla otra cesión, así que el futuro inmediato de Rashford queda en el aire. Mientras se resuelve este enfrentamiento, los Red Devils probablemente pospongan cualquier fichaje de Summerville u otro extremo.
Se barajan otras opciones para el puesto de extremo
Si la situación de Rashford deja una vacante en el flanco izquierdo del ataque, el United baraja varias opciones además de Summerville. Morgan Rogers es uno de los favoritos, pero el Aston Villa no quiere vender al internacional inglés y su valor de mercado sigue siendo muy alto.
Además, el United analiza a Iliman Ndiaye y a Matías Fernández-Pardo mientras valora el nivel de los delanteros disponibles en el mercado antes de decidirse.
- AFP
¿Qué le depara el futuro al Manchester United?
El United someterá a Manuel Ugarte a un reconocimiento médico en los próximos días para establecer su calendario de rehabilitación tras la lesión con Uruguay. Mientras, Carrick aguardará novedades sobre Rashford antes de contactar al West Ham por Summerville. Las próximas semanas serán clave mientras los Red Devils definen su estrategia de fichajes para la nueva temporada de la Premier League.