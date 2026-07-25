Crysencio Summerville afirma tener «grandes ambiciones» tras un traspaso «lleno de altibajos» a uno de los clubes destacados de la Liga Profesional de Arabia Saudí

Summerville ha expresado orgullo y motivación tras completar lo que llama una «montaña rusa» de negociaciones. El delantero holandés se ha unido al Al-Hilal con un contrato de cuatro años, hasta 2030. Llega tras el descenso del West Ham.

A través de las redes del club, el extremo reconoció la rapidez de la negociación. «Estoy muy contento de fichar por el Al-Hilal, el club más importante de la Liga Profesional de Arabia Saudí», declaró con orgullo. «Tengo grandes ambiciones; espero que podamos ganar todos los trofeos. La gente viene al estadio para verme, y cuando un club como Al-Hilal se interesa, no lo piensas dos veces. Es un gran honor».



