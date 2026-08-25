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Yosua Arya

Traducido por

¿Cruzará Cody Gakpo la frontera? El Manchester City prepara un sorprendente movimiento por la estrella del Liverpool

Fichajes
C. Gakpo
Manchester City
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El Manchester City sigue de cerca al delantero del Liverpool Cody Gakpo mientras busca refuerzos ofensivos antes del cierre del mercado de fichajes. El Manchester City busca un nuevo extremo tras la salida de Savinho al Tottenham, pero podría enfrentarse a una dura competencia para hacerse con el neerlandés.

  • El Manchester City estudia dar la sorpresa con el fichaje de Gakpo

    El City está siguiendo de cerca al delantero del Liverpool Gakpo de cara al inminente cierre del mercado de fichajes, según ESPN. El Manchester City ha preguntado por la posible disponibilidad del neerlandés para evaluar sus opciones en el mercado. Sin embargo, el club aún no se ha puesto en contacto directo con el Liverpool para presentar una oferta formal.

    El fichaje de un nuevo extremo se ha convertido en una gran prioridad en Mánchester tras la reciente salida de Savinho al Tottenham. El City necesita desesperadamente un nuevo delantero para añadir una profundidad vital a su plantilla de cara a la larga temporada que tiene por delante. Gakpo volvió a mostrar recientemente su calidad ofensiva sobre el césped. El delantero fue titular y marcó un gol crucial en el empate 2-2 del Liverpool con el Newcastle.

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    El Liverpool se mantiene firme con el delantero

    Hasta ahora, este verano el Liverpool ha mantenido una postura firme: quiere quedarse con Gakpo. Sin embargo, esa posición podría cambiar si llegan recambios en ataque a Anfield antes de que cierre el mercado.

    El Liverpool está trabajando intensamente entre bastidores para reforzar su propia línea ofensiva. En estos momentos sigue negociando activamente por el delantero del Paris Saint-Germain Bradley Barcola. Además, el Liverpool ya ha visto rechazadas dos ofertas distintas por el extremo del Brighton & Hove Albion Yankuba Minteh.

    Si el Liverpool logra cerrar nuevos fichajes, el City podría tener por fin una oportunidad para negociar. Tendrá que moverse rápido, ya que el Tottenham también ha mostrado un interés concreto en hacerse con Gakpo este verano.

  • Reconstrucción masiva en Manchester

    Mientras Gakpo sigue siendo un objetivo, el City está considerando otras opciones para las bandas, entre ellas el extremo del Chelsea Pedro Neto. El lunes ya reforzó su línea ofensiva al acordar un traspaso de 40 millones de euros (34 millones de libras) por el atacante brasileño Allan, procedente del Palmeiras.

    Más allá del ataque, el City también está interesado en incorporar a otro centrocampista. Nico Gonzalez está actualmente cerca de cerrar un traspaso al Newcastle, lo que supondría otra salida importante. Gonzalez sería el siguiente centrocampista de alto perfil en dejar el Etihad Stadium durante este mercado. Sigue los pasos de Bernardo Silva, Rodri y Tijjani Reijnders, que este verano ya han salido del club.

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    El Manchester City busca los retoques finales

    Para contrarrestar este éxodo masivo en el centro del campo, el City está presionando con fuerza para cerrar costosos fichajes de llegada. El centrocampista marroquí Ayyoub Bouaddi ya ha llegado a Mánchester para completar formalmente su traspaso de 100 millones de euros desde el Lille. El City no se detiene ahí, ya que todavía existe un interés activo en la estrella del Chelsea Enzo Fernandez. La situación del argentino en Londres está siendo seguida de cerca a medida que se acerca el cierre del mercado de fichajes.

    Además, el Manchester City seguirá evaluando sus opciones en ataque, con Gakpo como uno de los jugadores que está considerando llevar al Etihad Stadium antes de que se cierre el mercado de fichajes.

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