Cruciani: «De Laurentiis ha hecho más que Maradona por el Napoli. Antes de Aurelio no había nada. Los murales de Diego deberían sustituirse por fotos de Aurelio De Laurentiis»

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Giuseppe Cruciani, periodista y presentador de radio, defendió en el pódcast Numeri1 la gestión de Aurelio De Laurentiis, propietario del Napoli: «Cualquiera tiene la libertad de silbar y criticar a quien quiera, faltaría más. Pero un aficionado del Napoli que protesta contra De Laurentiis debería pensárselo varias veces antes de hacerlo. Antes de De Laurentiis, el Napoli no era nada. Protestar contra De Laurentiis es como protestar contra Maradona; es más, diré algo más: ¡De Laurentiis ha hecho más por Nápoles que Maradona!»