Croacia presenta una queja ante la FIFA por «uso indebido de la tecnología» tras su polémica eliminación del Mundial ante Portugal

Croacia quedó eliminada del Mundial tras perder 2-1 contra Portugal por una decisión arbitral que conmocionó al país. Tras el partido, la Federación Croata de Fútbol (HNS) presentó una queja formal a la FIFA por «abuso de la tecnología», al considerar que el VAR les privó injustamente del pase a la siguiente ronda.

La polémica surgió tras un gol anulado en el último suspiro del descuento: Josko Gvardiol parecía haber salvado a Croacia. El tanto fue validado en un principio, pero tras una larga revisión del VAR, el árbitro Espen Eskas lo anuló por fuera de juego, detectado solo por los datos del balón.

La FIFA suele respaldar a sus árbitros, pero ahora debe defender el proceso del VAR ante el intenso escrutinio desatado tras el pitido final.