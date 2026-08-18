¡Crítica impactante! Ruud Gullit carga contra Ajax, Feyenoord y PSV tras elogiar al NEC

En Rondo de Ziggo Sport, Gullit ha llamado la atención en todo el fútbol neerlandés al dedicar grandes elogios a la reciente ejecución táctica del NEC. El exganador del Balón de Oro quedó muy impresionado por la manera en que el club se organiza y actúa sobre el terreno de juego.

Sus elogiosas palabras subrayan el creciente respeto que se han ganado los equipos más modestos de la Eredivisie que rinden por encima de lo esperado. Gullit señaló que su enfoque disciplinado sirve como un brillante ejemplo de organización futbolística moderna.