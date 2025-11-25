Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez deciden el lugar de la boda con un significado especial para la superestrella de Al-Nassr y Portugal

Ronaldo afirmó que no es generalmente una persona muy romántica en una reciente entrevista en 'Piers Morgan Unsensored'. El narró todo el episodio de la propuesta, como dijo: "Eran como la 1 am. Mis hijas estaban en la cama durmiendo. Uno de mis amigos me dio el anillo para ofrecer a Gio (Georgina) y mientras le daba el anillo, mis dos hijos entraron y dijeron 'Papá, vas a darle el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo'.

"Dije, 'Wow, este es el momento adecuado para decir sí.' Era el momento. Sabía que iba a hacerlo algún día pero no había planeado hacerlo en ese momento. Porque mis hijas dijeron eso y mis amigos estaban filmando, era lo que quería y ofrecí (el anillo). No me arrodillé porque no estaba preparado pero fue un momento hermoso. Hice un discurso. Fue simple, no soy un tipo romántico. Bueno, lo soy, pero no muy romántico, no del tipo que lleva flores cada semana a la casa. Pero soy romántico a mi manera. Fue hermoso y sabía que es la mujer de mi vida, así que lo hice y espero haberlo hecho bien."