Cristiano Ronaldo y el último baile: ¿se despedirá del Al-Nassr por la puerta grande?

La nueva temporada podría ser el último capítulo en la trayectoria del portugués Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, en medio de previsiones que apuntan a que el capitán del "Mundial" quizás no renueve su contrato al término de la campaña, coincidiendo con la intención del club de reorganizar su situación financiera y reducir la factura salarial.

Y si estas previsiones resultan ciertas, Ronaldo no tendrá por delante más que una sola temporada para escribir el final que desea a una historia que comenzó hace años y cambió la fisonomía del fútbol saudí.

La trayectoria de Ronaldo con el Al Nassr no fue solo la experiencia de un jugador de talla mundial en la Roshn Saudi League, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de la competición, después de que su fichaje abriera la puerta a la llegada de decenas de estrellas a Arabia Saudí.

Por ello, el final de su relación con el club será un acontecimiento que trascenderá los límites del Al Nassr, especialmente si llega tras una última temporada exitosa en la que el jugador pueda marcharse portando nuevos títulos.