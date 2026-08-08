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Cristiano Ronaldo y el último baile: ¿se despedirá del Al-Nassr por la puerta grande?

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Arabia Saudí

Desafíos difíciles

La nueva temporada podría ser el último capítulo en la trayectoria del portugués Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, en medio de previsiones que apuntan a que el capitán del "Mundial" quizás no renueve su contrato al término de la campaña, coincidiendo con la intención del club de reorganizar su situación financiera y reducir la factura salarial.

Y si estas previsiones resultan ciertas, Ronaldo no tendrá por delante más que una sola temporada para escribir el final que desea a una historia que comenzó hace años y cambió la fisonomía del fútbol saudí.

La trayectoria de Ronaldo con el Al Nassr no fue solo la experiencia de un jugador de talla mundial en la Roshn Saudi League, sino el inicio de una nueva etapa en la historia de la competición, después de que su fichaje abriera la puerta a la llegada de decenas de estrellas a Arabia Saudí.

Por ello, el final de su relación con el club será un acontecimiento que trascenderá los límites del Al Nassr, especialmente si llega tras una última temporada exitosa en la que el jugador pueda marcharse portando nuevos títulos.

  • Mantener el trono de la Roshan

    El primer desafío para Cristiano Ronaldo será conservar el título de la Roshn Saudi League, después de que Al Nassr lograra la temporada pasada coronarse campeón, un título que reviste una importancia especial para el jugador portugués tras años de competir sin conseguirlo.

    Ronaldo es consciente de que terminar su etapa en el Al Nassr con el título de la Liga sería el mejor escenario posible, sobre todo porque conservar el campeonato le daría la oportunidad de marcharse en la cima del panorama local, en lugar de que su final quede vinculado a una temporada en declive o a la pérdida del título.

    Lee también: escapó de la trampa de las cesiones: el Al Ahli ficha al descartado del Al Hilal

    Pero la tarea no será fácil, pues la competencia se ha vuelto más fuerte y los grandes clubes han reorganizado sus filas, mientras que el Al Nassr afronta la temporada en medio de cambios técnicos y administrativos que podrían afectar a su estabilidad y a su capacidad de mantener el nivel que mostró durante la temporada pasada.

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    El sueño asiático: el título que le falta a Cristiano Ronaldo

    La Liga de Campeones de la élite de Asia sigue siendo el mayor desafío de la esperada temporada, y quizás el título que Cristiano Ronaldo quiere añadir a su lista de logros con el Al Nassr antes de marcharse.

    El jugador portugués vivió numerosas grandes experiencias en Europa y conquistó la Liga de Campeones en más de una ocasión, pero hasta ahora no ha logrado llevar al Al Nassr a la coronación continental, por lo que el torneo asiático supondrá su última oportunidad para dejar una huella histórica inolvidable con el club.



    Sin embargo, alcanzar este objetivo requiere un equipo fuerte y estable, y no depender únicamente de las capacidades individuales de Ronaldo, sobre todo porque el Al Nassr no ha conseguido hasta ahora cerrar grandes fichajes de la manera que esperaba la afición, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del equipo de competir con los grandes del continente.

  • La Bota de Oro: la lucha de Ronaldo contra el tiempo

    A nivel individual, recuperar la Bota de Oro de la Roshn League será uno de los objetivos más importantes de Ronaldo en la nueva temporada, después de que el jugador se acostumbrara a competir con fuerza por el título de máximo goleador.

    Pero esta vez Ronaldo afronta un reto diferente, pues no se trata únicamente de los rivales, sino también de la edad. El jugador ha llegado a una etapa avanzada de su carrera, y mantener la continuidad física y la capacidad de disputar una temporada completa con la misma eficacia se ha convertido en un desafío en sí mismo.

    Aun así, Ronaldo ha demostrado más de una vez que el factor de la edad no le impide marcar ni marcar la diferencia, por lo que lograr recuperar el título de máximo goleador le daría un impulso adicional para cerrar su experiencia saudí de la mejor manera posible.

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  • Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    El cambio de entrenador desbaratra las cuentas

    Uno de los mayores desafíos a los que podrían enfrentarse Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr es el cambio técnico, sobre todo porque cualquier entrenador nuevo necesita tiempo para imponer sus ideas, conocer a los jugadores y construir un estilo de juego claro.

    Ronaldo, en concreto, necesita un sistema que le ayude a llegar a la portería con la mayor frecuencia posible, ya sea mediante la creación de ocasiones, la presión o las transiciones ofensivas.

    Por tanto, el éxito del nuevo entrenador a la hora de aprovechar sus cualidades será un factor decisivo en el aspecto de la que podría ser la última temporada de la estrella portuguesa.

    Y con el poco tiempo que queda antes del inicio de la temporada, el cuerpo técnico tendrá ante sí una difícil tarea: lograr el equilibrio entre construir un nuevo equipo y mantener la capacidad de Ronaldo para competir por los títulos y las cifras individuales.

  • ¿Un final digno de un rey?

    Si la nueva temporada es realmente la última de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr, el jugador buscará con toda seguridad un final distinto al de una simple marcha tras la conclusión de su contrato. Quiere irse como campeón, como goleador y como líder de un equipo que haya logrado una gesta continental largamente esperada.

    Sin embargo, el camino hacia ese final ideal no estará sembrado de rosas, especialmente con los cambios que atraviesa el Al Nassr, la falta de refuerzos completos con grandes fichajes, además de la feroz competencia tanto a nivel local como continental.

    Y queda la pregunta más importante: ¿podrá Cristiano Ronaldo superar todos estos desafíos y llevar al Al Nassr a una temporada excepcional que convierta su marcha, si es que se produce, en una salida por la puerta grande?

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