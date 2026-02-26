Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo y el Al-Nassr dan un impulso al título de la Liga Profesional Saudí mientras el delantero rival sufre una lesión
Ronaldo lidera el auge del Al-Nassr
Mientras Al-Hilal flaquea, Al-Nassr prospera, impulsado por el eterno brillo de su capitán. Tras un breve periodo de fricciones internas, el icono portugués ha vuelto al redil con ganas de revancha. Ronaldo marcó en su tercer partido consecutivo desde que regresó tras boicotear a su equipo, lo que llevó al Al-Nassr de nuevo al primer puesto, lo que subraya su importancia para que el club consiga títulos. Su penalti contra el Al-Najma ayudó a asegurar una contundente victoria por 5-0, lo que les mantiene a dos puntos del Al-Ahli y amplía su ventaja sobre el Al-Hilal, que está pasando por dificultades.
La dirección del Al-Nassr parece haber resuelto cualquier desavenencia anterior con el cinco veces ganador del Balón de Oro en relación con la estrategia de inversión del club. Según se informa, Ronaldo se sentía frustrado por la falta de apoyo financiero durante el mercado de fichajes en comparación con sus rivales. Sin embargo, el impulso actual en el campo sugiere que esos problemas son cosa del pasado. Con el Al-Nassr sumando 58 puntos en 23 partidos y solo una derrota en toda la temporada, el camino hacia el campeonato parece cada vez más claro para el equipo amarillo y azul de Riad.
El dilema de Benzema de Inzaghi
Mientras Ronaldo sigue brillando y manteniendo su consistencia frente a la portería para mantener al Al-Nassr en cabeza, el impulso del Al-Hilal se ha estancado en un momento crítico. El entrenador italiano Simone Inzaghi se enfrenta ahora a una importante prueba de liderazgo, ya que su equipo ha caído al tercer puesto tras una serie de empates que le han costado el primer puesto. Este cambio de poder se ve acentuado por la confirmación de la ausencia de Benzema; el Al-Hilal reveló en un comunicado oficial que los exámenes médicos confirmaron que el delantero francés sufrió una lesión en el músculo aductor. El club indicó que Benzema necesita un periodo de rehabilitación de entre 10 y 15 días antes de poder volver a los entrenamientos con el grupo. Para Inzaghi, esta baja es especialmente dolorosa, ya que le cuesta encontrar el acierto necesario para romper la racha de empates de su equipo.
Historial de lesiones de Benzema
El delantero francés Benzema tiene un historial de lesiones en los músculos aductores, un problema recurrente que le ha afectado en cuatro ocasiones durante su carrera profesional en el Real Madrid antes de su fichaje por la Liga saudí. Sus periodos de recuperación para esta lesión específica han variado a lo largo de los años. Durante su etapa en la Liga Profesional Saudí, ha sufrido cuatro lesiones diferentes, una de las cuales le obligó a estar tres meses de baja. En total, estas lesiones musculares han provocado que la estrella francesa se haya perdido 14 partidos oficiales entre las temporadas 2023-2024 y 2024-2025, lo que ha puesto constantemente en tela de juicio su forma física en los momentos más críticos de la campaña.
¿Qué le depara el futuro a Cristiano Ronaldo?
Ronaldo está a punto de alcanzar un hito histórico en la Liga Profesional Saudí, acercándose al prestigioso club de los 100 goles. Al marcar su 21.º gol de la temporada contra el Al-Najma, el capitán del Al-Nassr alcanzó los 95 goles en la máxima categoría saudí, lo que le deja a solo cinco tantos de unirse al selecto grupo de solo cuatro jugadores que han logrado esta hazaña. Actualmente en quinto lugar en la lista de máximos goleadores de todos los tiempos, Ronaldo sigue acortando distancias con leyendas como Omar Al-Somah y Abderrazak Hamdallah.
Más allá de la liga nacional, el icono portugués persigue el hito definitivo de su carrera. Con un total de 965 goles en su palmarés, Ronaldo solo necesita 35 más para alcanzar la legendaria marca de los 1000 goles. Mientras el Al-Nassr lucha por los títulos, todas las miradas siguen puestas en el cinco veces ganador del Balón de Oro para ver con qué rapidez puede volver a reescribir los libros de historia.
