Por ahora, ninguna posibilidad puede considerarse demasiado descabellada, ya que Ronaldo aún no ha revelado cuáles son sus planes de futuro. Cumplirá 42 años en febrero de 2027 y su lucrativo contrato con el Al-Nassr, vigente campeón de la Saudi Pro League, expirará el próximo verano.

Surgen dudas sobre cuánto tiempo más podrá seguir jugando el portugués considerado el mejor de todos los tiempos, mientras se intensifican las peticiones para que ponga fin a una carrera internacional de 234 partidos. Hacer oídos sordos a quienes dudan de él y demostrar que se equivocan es una seña de identidad del exdelantero del Real Madrid.

Con su hijo Cristiano Junior progresando en las categorías inferiores en Riad, no ha dado señales de que su retirada sea inminente. Tras trabajar incansablemente durante más de dos décadas, Ronaldo pretende jugar tanto tiempo como sea posible.

Su contrato en Oriente Medio incluye una participación del 20 % en el Al-Nassr, lo que le abriría las puertas a cargos directivos y puestos de entrenador. Se ha sugerido que podría explorar la posibilidad de comprar su propio club en algún momento para después dirigirlo desde los despachos.