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¡Cristiano Ronaldo y David Beckham en la MLS! Un excompañero del Manchester United augura un futuro como entrenador para CR7 y especula sobre el próximo paso del mejor futbolista portugués de todos los tiempos
El contrato de Ronaldo en Arabia Saudí se acerca a su fin
Por ahora, ninguna posibilidad puede considerarse demasiado descabellada, ya que Ronaldo aún no ha revelado cuáles son sus planes de futuro. Cumplirá 42 años en febrero de 2027 y su lucrativo contrato con el Al-Nassr, vigente campeón de la Saudi Pro League, expirará el próximo verano.
Surgen dudas sobre cuánto tiempo más podrá seguir jugando el portugués considerado el mejor de todos los tiempos, mientras se intensifican las peticiones para que ponga fin a una carrera internacional de 234 partidos. Hacer oídos sordos a quienes dudan de él y demostrar que se equivocan es una seña de identidad del exdelantero del Real Madrid.
Con su hijo Cristiano Junior progresando en las categorías inferiores en Riad, no ha dado señales de que su retirada sea inminente. Tras trabajar incansablemente durante más de dos décadas, Ronaldo pretende jugar tanto tiempo como sea posible.
Su contrato en Oriente Medio incluye una participación del 20 % en el Al-Nassr, lo que le abriría las puertas a cargos directivos y puestos de entrenador. Se ha sugerido que podría explorar la posibilidad de comprar su propio club en algún momento para después dirigirlo desde los despachos.
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¿Qué hará Ronaldo cuando llegue el momento de retirarse?
Simpson, que trabajó con CR7 en Old Trafford, no está convencido de que alguien que ha pasado toda su vida adulta en los campos de entrenamiento y en vestuarios de todo el mundo pueda aceptar quedar en un segundo plano.
Al preguntarle cuál será el siguiente paso de Ronaldo, Simpson, que hablaba en colaboración con Free Bets, donde se encuentran las mejores casas de apuestas, declaró a GOAL: «Creo que se dedicará a entrenar. Llevo un tiempo dándole vueltas. ¿Hará lo mismo que David Beckham o se dedicará a entrenar? No sé si quizá le apasiona un poco más estar sobre el terreno de juego».
¿Podría CR7 unirse a Beckham en el Inter Miami de la MLS?
Beckham, otro emblemático número 7 del Manchester United y campeón de La Liga con el Real Madrid, es copropietario del Inter Miami, ganador de la MLS Cup. Está trabajando con Messi, ganador de ocho Balones de Oro en el sur de Florida.
Preguntado por si Ronaldo podría seguir un camino similar y entrenar bajo la dirección de Becks en el Nu Stadium, Simpson respondió: «¡Eso sería algo digno de ver, ¿no?!».
Y añadió: «Sé que tiene acciones del Al-Nassr. Sería interesante ver a Ronaldo como entrenador, pero, por cómo habla, cómo es, sus exigencias y lo que espera de los demás, especialmente cuando volvió al United, creo que tiene lo necesario para ser un gran entrenador. Conoce el fútbol y lo estudia. Sería interesante verlo.
«No sé si le haría feliz quedarse al margen, ser dueño del club y seguir ese camino. Lleva pisando el césped todos los días desde que tenía 16 años. ¿Cómo dejas de hacerlo? A nosotros nos cuesta. Él lleva haciéndolo diez años más que la mayoría».
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Ser propietario, ejercer de entrenador o dedicarse al cine: distintas opciones para Ronaldo
Messi, dos veces MVP de la MLS, tiene contrato en Miami hasta 2028. Ha dejado la selección argentina tras conquistar el Mundial y la Copa América con la Albiceleste, y también suscita un intenso debate sobre cuándo pondrá fin a su carrera.
No se espera que Messi, de 39 años y voz pausada, se convierta en entrenador. Es probable que le atraiga más un puesto entre bastidores en el Barcelona, pero podría seguirlo hasta Florida un eterno rival que quiere perseguir el sueño americano mientras busca papeles en superproducciones de Hollywood.
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