PUMA
Traducido por
¡Cristiano Ronaldo y compañía estrenan look! PUMA presenta las nuevas equipaciones de Portugal con un diseño ondulado de cara al Mundial de 2026
PUMA presenta las nuevas camisetas de local y visitante de Portugal
PUMA ha presentado las nuevas equipaciones local y visitante de Portugal, ahora que se acerca el torneo que se celebrará este verano en Estados Unidos, Canadá y México, inspirándose en el orgulloso legado marítimo del país. La Selecção figurará entre las favoritas cuando dé comienzo el Mundial en junio y espera que, gracias a ello, sus nuevas camisetas se conviertan en un icono.
- PUMA
Inspirado en el Atlántico
El gigante alemán de la ropa deportiva no ha alterado la clásica combinación de colores rojo intenso y verde oscuro de la equipación local, en la que el primero sirve de base y el segundo se utiliza para los ribetes, como es habitual; sin embargo, el diseño se realza con un sutil patrón de rayas onduladas que hace referencia al océano Atlántico que bordea el país y que también simboliza la «energía rítmica del pueblo portugués y su constante afán de éxito».
Equipación visitante blanca con diseño ondulado
La camiseta visitante también rinde homenaje a la tradición marinera del país, con un fondo blanco salpicado por un estampado de olas en color verde azulado que refleja la profunda conexión de Portugal con el océano que lo rodea. El simbolismo de las equipaciones local y visitante se combina con la tecnología moderna en forma del tejido ligero ULTRAWEAVE de PUMA, diseñado para permitir un movimiento natural y sin restricciones.
«Aquí no solo pensábamos en una equipación; pensábamos en el peso de la historia y en el ansia de gloria que Portugal lleva consigo en la escena mundial», afirmó David Mckenzie, diseñador sénior de PUMA Teamsport. «El diseño ondulado es un homenaje al espíritu portugués: constante, poderoso e imparable. Ya sea en un estadio abarrotado o en un campo local, queremos que cada jugador y cada aficionado sienta ese orgullo único que proviene del amor por la camiseta».
- PUMA
¿Cuándo se estrenarán las camisetas?
Antes de que Portugal cruce el Atlántico para disputar la fase final del torneo, estrenará sus nuevas equipaciones durante este parón internacional en un par de partidos amistosos. El equipo de Roberto Martínez lucirá su nueva camiseta local contra México el sábado, antes de ponerse la visitante frente a la selección estadounidense la semana que viene.