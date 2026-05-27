¡Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic! La estrella del Manchester United, Benjamin Sesko, crea su delantero ideal

Sesko llegó a la Premier League por 73,7 millones de libras y al principio le costó adaptarse al fútbol inglés. Sin embargo, el talentoso delantero acabó encontrando su sitio en el Manchester United.

En una entrevista con GIVEMESPORT, el internacional esloveno recordó su paso del RB Leipzig a Manchester. Al principio le costó adaptarse con el exentrenador Rubén Amorim, pero floreció bajo Michael Carrick y marcó nueve goles en sus últimas 14 apariciones, justificando la inversión del club.