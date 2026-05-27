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¡Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Zlatan Ibrahimovic! La estrella del Manchester United, Benjamin Sesko, crea su delantero ideal
Sesko se adapta a Old Trafford
Sesko llegó a la Premier League por 73,7 millones de libras y al principio le costó adaptarse al fútbol inglés. Sin embargo, el talentoso delantero acabó encontrando su sitio en el Manchester United.
En una entrevista con GIVEMESPORT, el internacional esloveno recordó su paso del RB Leipzig a Manchester. Al principio le costó adaptarse con el exentrenador Rubén Amorim, pero floreció bajo Michael Carrick y marcó nueve goles en sus últimas 14 apariciones, justificando la inversión del club.
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Creando al delantero definitivo del United
Durante la entrevista exclusiva, pidieron a Sesko que creara su delantero ideal del United, inspirándose en los iconos que vistieron la camiseta roja. El resultado asustaría a cualquier defensa de la Premier League. Eligió la potente pierna derecha de Ronaldo y la letal izquierda de Robin van Persie. Para la definición, escogió a Ruud van Nistelrooy; para el primer toque, a Dimitar Berbatov. Y, para redondear esta máquina de ataque, añadió la velocidad de Rooney y la fuerza de Ibrahimović.
Siguiendo fiel a su emblemática celebración
Al final de la entrevista, al preguntarle por la mejor celebración de un gol, muchos esperaban que citara el famoso «SIU» de Ronaldo. Sin embargo, Sesko eligió su propio movimiento, «Air Sesko»: un salto con mate que imita la pose de Michael Jordan en los años 90 con los Chicago Bulls. Al explicar por qué prefirió su propia rutina a las de las leyendas, el confiado delantero declaró a la publicación: «Me quedo con la mía. La mía es bastante buena, creo que a la gente le gusta», y lo dijo con una risita de alegría.
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¿Qué le depara el futuro a Sesko?
El United confía mucho en Sesko para la próxima temporada y la Liga de Campeones. El delantero se perdió los tres últimos partidos por una lesión en la pantorrilla, pero ahora se centra en recuperarse del todo. Su objetivo es liderar la delantera cuando el equipo de Carrick vuelva a los entrenamientos de pretemporada.