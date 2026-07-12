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¡Cristiano Ronaldo vuelve a sonreír! El mejor jugador portugués de todos los tiempos se reencuentra con su prometida, Georgina Rodríguez, tras ver cómo su «último baile» en el Mundial terminaba en lágrimas
Tiempo en familia tras la decepción de Dallas
Ver a Ronaldo abandonar el campo entre lágrimas se ha vuelto habitual para los aficionados portugueses, pues el veterano delantero vio esfumarse su última oportunidad de gloria mundial tras la derrota 1-0 ante España en octavos de final, enel Dallas Stadium. Sin embargo, la estrella del Al-Nassr ha dejado de lado la presión del fútbol y disfruta de unas vacaciones en familia.
Rodríguez compartió en Instagram una foto de ambos bajo el sol.
Esta escapada le brinda un respiro al jugador de 41 años, quien admitió tras el torneo que necesitaba tiempo para asimilar el peso emocional de su «última campaña en el Mundial».
- AFP
Reflexiones sobre una carrera que ha batido récords
«Me entristece despedirme del Mundial así. Lo di todo, pero era mi último torneo. Ahora reflexionaré con mi familia y no tomaré decisiones apresuradas», declaró Ronaldo tras la eliminación.
En el torneo de 2026 marcó tres goles, incluidos los que anotó contra Uzbekistán y Croacia, pero al final todo acabó en frustración.
A pesar de no ganar ningún trofeo en Norteamérica, el exjugador del Manchester United defendió su legado en la selección. Añadió: «Mañana me levantaré igual que hoy: con la conciencia tranquila. He jugado 23 años en la selección y he ganado tres títulos. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada».
Hitos en la relación y planes de futuro
El vínculo entre Ronaldo y Rodríguez ha sido una fuente constante de estabilidad en las últimas etapas de su carrera. Tras conocerse en 2016 en una tienda de Gucci en Madrid, la pareja formó una familia numerosa y supo lidiar con la fama mundial.
En agosto de 2025 anunciaron su compromiso, y Georgina mostró un impresionante anillo a sus millones de seguidores.
Tras el Mundial 2026, se intensifican los rumores de boda: habrían esperado a que acabara el torneo para dar el «sí, quiero».
- AFP
Darlo todo en el campo
El torneo de Ronaldo no estuvo exento de críticas, pues algunos señalaron que el veterano ídolo tenía dificultades para recuperar su antigua velocidad explosiva. Ante el constante escrutinio, se mantuvo desafiante: «Ha sido así desde que me incorporé a la selección a los 18 años. Siempre ha sido así, y no va a cambiar. Siempre lo doy todo para ayudar a la selección a alcanzar sus objetivos. Juegue o no, siempre tendré un papel importante en esta selección».
Cerró su discurso agradeciendo una carrera que lo convirtió en el máximo goleador internacional: «No me falta nada. Dios ha sido muy generoso y me dio todo. Por eso debo disfrutar cada momento», concluyó.
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