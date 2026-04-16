Cristiano Ronaldo vomitó por dolores de estómago durante la última victoria del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí

A pesar de su legendaria forma física, el delantero de 41 años no estaba al 100 % en el partido de la Liga Profesional Saudí del miércoles. Ronaldo jugó casi todo el encuentro, pero fue sustituido en el descuento al empeorar su estado.

El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesus, admitió tras el partido: «Pensé en no alinearlo; no estaba bien. Tenía dolor de estómago y mucho cansancio, y cuando lo saqué se fue al vestuario y vomitó».