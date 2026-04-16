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Cristiano Ronaldo vomitó por dolores de estómago durante la última victoria del Al-Nassr en la Liga Profesional Saudí
CR7 se encuentra indispuesto a mitad del partido
A pesar de su legendaria forma física, el delantero de 41 años no estaba al 100 % en el partido de la Liga Profesional Saudí del miércoles. Ronaldo jugó casi todo el encuentro, pero fue sustituido en el descuento al empeorar su estado.
El técnico del Al-Nassr, Jorge Jesus, admitió tras el partido: «Pensé en no alinearlo; no estaba bien. Tenía dolor de estómago y mucho cansancio, y cuando lo saqué se fue al vestuario y vomitó».
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El impacto de Ronaldo a pesar del dolor
Pese a su enfermedad, Ronaldo lideró el ataque del Al-Nassr. Pasada la media hora, su potente disparo desde fuera del área fue repelido por el portero Marek Rodak, pero Kingsley Coman aprovechó el rebote para marcar el único gol del partido.
Un disparo suyo golpeó el poste y otro, ya camino de la red, fue despejado sobre la línea por la defensa. A pesar del dolor, se mantuvo en el campo y mostró su compromiso con la lucha por el título.
A un paso del primer título saudí
La victoria fue clave para el Al-Nassr, que sumó su decimoquinta victoria en la Liga Profesional Saudí y batió su récord. El triunfo mantiene al equipo en la pelea por su primer título liguero desde 2018-19 y por el primer gran trofeo de Ronaldo desde su llegada en enero de 2023. Aunque el exjugador del Manchester United y del Real Madrid no marcó, celebró el esfuerzo colectivo en redes.
Tras el encuentro, publicó: «+3. Gran energía desde la grada». Estos tres puntos mantienen a Al-Nassr ocho puntos por encima del Al-Hilal, que tiene un partido menos. La victoria mantiene el impulso del equipo de Ronaldo en la recta final de la temporada.
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A la caza de la Bota de Oro
Ronaldo ocupa el tercer puesto en la clasificación de goleadores de la Liga Profesional Saudí, con 24 goles esta temporada. Está a tres goles del inglés Ivan Toney, del Al-Ahli, en la lucha por la Bota de Oro. Tras ser máximo goleador en las dos últimas temporadas, el exjugador del Real Madrid quiere recuperarse rápido y recortar esa diferencia en los cinco partidos que le quedan al Al-Nassr.