Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca en su primera visita a Estados Unidos desde 2014

Ronaldo también ha tenido interacciones recientes con el Presidente. En julio, Trump recibió una camiseta firmada por el delantero portugués con la dedicatoria: “Para el Presidente Donald J. Trump, Jugando por la Paz”. En ese momento, Ronaldo expresó su deseo de conversar con él sobre temas globales y explicó:

“Él es una de las personas que puede ayudar a cambiar el mundo. Uno de los individuos más importantes es el Presidente de Estados Unidos. Si podemos apoyarnos mutuamente para lograrlo… Él es alguien a quien quiero conocer para sentarme y tener una buena conversación. Ya sea aquí o en Estados Unidos, donde él prefiera. Sé que estuvo aquí en Arabia Saudita con nuestro jefe, MBS (Mohammed bin Salman). Espero algún día conocerlo.”