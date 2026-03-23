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Cristiano Ronaldo tranquiliza a sus seguidores con su última publicación desde el gimnasio, mientras la estrella del Al-Nassr y de la selección portuguesa avanza en su recuperación de la lesión
Reconstrucción a puerta cerrada
El mundo del fútbol se llevó un susto a finales de febrero cuando Ronaldo tuvo que abandonar cojeando el partido de la Liga Profesional Saudí que enfrentaba al Al-Nassr contra el Al-Fayha, tras sufrir un desgarro importante en el tendón de la corva derecho. Desde entonces, el jugador de 41 años ha estado siguiendo un programa de rehabilitación personalizado y recientemente ha compartido en las redes sociales imágenes en las que se le ve realizando ejercicios específicos para los músculos de las piernas y estiramientos de la parte superior del cuerpo.
Estas actualizaciones sirven para tranquilizar a los aficionados, ya que la lesión amenazaba inicialmente con interrumpir lo que ha sido otra notable campaña individual. A pesar de su edad, Ronaldo sigue siendo la principal amenaza goleadora del Al-Nassr esta temporada, con 22 goles y cuatro asistencias en 26 partidos disputados en todas las competiciones.
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Martínez disipa los temores sobre el Mundial
El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, desmintió los rumores de que el futuro de Ronaldo en la selección estuviera en peligro, y calificó su ausencia en los próximos amistosos contra México y Estados Unidos como una medida de precaución temporal. En cuanto al mediapunta del Manchester City, Bernardo Silva, Martínez señaló que la decisión se tomó tras consultar estrechamente con el club para gestionar su carga de trabajo tras un calendario nacional muy exigente.
Martínez confirmó: «¡El Mundial no está en peligro! Él no corre ningún riesgo, no. Se trata de una lesión muscular leve y creemos que podrá volver en una o dos semanas. Todo lo que Cristiano ha hecho físicamente durante la temporada demuestra que está en plena forma. En cuanto a Bernardo Silva, se trata de una decisión técnica, basada en la información médica que nos ha facilitado el club del jugador».
Oportunidades para los jóvenes de Portugal
La ausencia de esas figuras legendarias abre la puerta a que la próxima generación de talentos portugueses demuestre su valía en la escena internacional. Martínez considera esta concentración internacional como una fase experimental crucial, y añadió: «Ya he dicho que hay que aprovechar esta etapa para probar a nuevos jugadores; es el momento de experimentar y poder convocar a jugadores que también se lo merecen. Pero, para eso, necesitamos que los jugadores que has mencionado dejen su puesto».
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El camino hacia Houston y Miami
Mientras Ronaldo se centra en su recuperación inmediata con el Al-Nassr, la trayectoria a largo plazo de Portugal se centra en el Grupo K del Mundial de 2026, que dará comienzo el 17 de junio en Houston contra el ganador de la repesca interconfederal entre la República Democrática del Congo y Nueva Caledonia/Jamaica. La Selecao permanecerá en Texas para enfrentarse a Uzbekistán seis días después, antes de cerrar su participación en la fase de grupos con un partido de alto voltaje contra Colombia en Miami el 27 de junio.