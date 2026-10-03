AFP
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Cristiano Ronaldo, traicionado, respalda la brutal crítica a sus compañeros de Portugal mientras Jorge Jesus esquiva las preguntas sobre la polémica posterior
La polémica se intensifica tras la disputa por una sustitución
Ronaldo ha intensificado de forma significativa su disputa con Portugal después de marcharse bruscamente de la concentración de la selección. La polémica se desencadenó cuando Jesus dejó al delantero sin jugar en la victoria por 2-1 sobre Noruega del pasado domingo.
Para echar más leña al fuego, un informe del Daily Mail destacó que Ronaldo interactuó activamente con un vídeo de Instagram en el que el exinternacional brasileño Felipe Melo reprendía con dureza a la selección de Portugal. El extrovertido excentrocampista de la Juventus afirmó: «Veo una diferencia grotesca en el trato de los jugadores hacia Cristiano Ronaldo en comparación con los jugadores de Argentina con (Lionel) Messi. Veo mucho más respeto por parte de los rivales que juegan contra Cristiano Ronaldo, creo que eso está mal. Nadie alcanza el nivel de Cristiano Ronaldo. Es inaceptable. No se puede permitir que el mejor jugador de la historia se marche así, como si no hubiera pasado nada. No se puede».
Jesús responde antes de la revancha contra Noruega
Aunque la selección nacional logró una victoria por 4-2 sobre Dinamarca sobre el terreno de juego el jueves, la crisis de Ronaldo sigue siendo el tema de conversación dominante. Al ser preguntado hoy, sábado 3 de octubre, por el delantero durante su rueda de prensa previa al choque de mañana contra Noruega, Jesus abordó directamente la situación. «No puedo ignorar el tema de Cristiano Ronaldo», dijo Jesus. «Cris es un símbolo de la selección portuguesa. Es un símbolo de Portugal. Que eso quede absolutamente claro. Después del partido, al responder a la pregunta, habrá mucho tiempo para hablar de eso».
Acusaciones de traición y una suspensión inminente
El conflicto de fondo aparentemente se debe a promesas incumplidas, lo que ahora podría acarrear graves consecuencias. En declaraciones a El Chiringuito, el periodista español Edu Aguirre afirmó que Jesus se disculpó en privado con Ronaldo por haberle hecho calentar durante 30 minutos sin darle entrada, y le prometió que admitiría públicamente su error táctico. Sin embargo, el técnico no lo hizo en la rueda de prensa posterior, lo que hizo que Ronaldo se sintiera completamente traicionado. En consecuencia, se expone a una posible sanción muy importante. El código disciplinario establece que cualquier jugador que abandone sin justificación las actividades de la selección será sancionado con una suspensión de entre uno y seis meses.
- Getty Images
¿Qué viene después?
Ronaldo podría enfrentarse ahora a una larga sanción en el fútbol internacional, lo que podría suponer el final de su carrera con Portugal. Con el primer ministro, Luis Montenegro, interviniendo ya para abordar la crisis nacional, la situación sigue siendo muy volátil. Aficionados y analistas esperan ahora que Ronaldo revele públicamente, como prometió recientemente, los motivos detallados de su controvertida salida.
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