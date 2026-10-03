Ronaldo ha intensificado de forma significativa su disputa con Portugal después de marcharse bruscamente de la concentración de la selección. La polémica se desencadenó cuando Jesus dejó al delantero sin jugar en la victoria por 2-1 sobre Noruega del pasado domingo.

Para echar más leña al fuego, un informe del Daily Mail destacó que Ronaldo interactuó activamente con un vídeo de Instagram en el que el exinternacional brasileño Felipe Melo reprendía con dureza a la selección de Portugal. El extrovertido excentrocampista de la Juventus afirmó: «Veo una diferencia grotesca en el trato de los jugadores hacia Cristiano Ronaldo en comparación con los jugadores de Argentina con (Lionel) Messi. Veo mucho más respeto por parte de los rivales que juegan contra Cristiano Ronaldo, creo que eso está mal. Nadie alcanza el nivel de Cristiano Ronaldo. Es inaceptable. No se puede permitir que el mejor jugador de la historia se marche así, como si no hubiera pasado nada. No se puede».