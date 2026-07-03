Cristiano Ronaldo tiene un nuevo entrenador en el Al-Nassr: Ange Postecoglou, ex del Tottenham, sustituye a Jorge Jesús

La llegada de Postecoglou a Arabia Saudí se produce tras una etapa personal complicada: Tras brillar en Escocia (dos ligas y tres copas), sumar la Copa de Asia con Australia y ganar cuatro títulos en Australia con South Melbourne y Brisbane Roar, más un campeonato en Japón con Yokohama, el técnico de 60 años encadenó dos destituciones en Inglaterra. Ganó la Europa League 2024/2025 con el Tottenham, pero dejó el cargo tras esa temporada. En el Nottingham Forest apenas dirigió ocho partidos, de septiembre a octubre de 2025.