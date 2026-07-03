El Al-Nassr, campeón de la liga saudí y capitaneado por Cristiano Ronaldo, tiene nuevo entrenador.Jorge Jesús dejó el cargo tras ganar la Saudi Pro League, y lo reemplaza el australiano Ange Postecoglou, ex técnico del Celtic, el Tottenham y el Nottingham Forest.
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Cristiano Ronaldo tiene un nuevo entrenador en el Al-Nassr: Ange Postecoglou, ex del Tottenham, sustituye a Jorge Jesús
EL COMUNICADO
El Al-Nassr ha anunciado en sus redes el fichaje de Postecoglou, con un contrato de dos años, hasta el 30 de junio de 2028. «En todos mis clubes anteriores siempre acabo igual: con un trofeo a mi lado», publicó el equipo saudí, citando al entrenador.
EL CURRÍCULUM DE POSTECOGLOU
La llegada de Postecoglou a Arabia Saudí se produce tras una etapa personal complicada: Tras brillar en Escocia (dos ligas y tres copas), sumar la Copa de Asia con Australia y ganar cuatro títulos en Australia con South Melbourne y Brisbane Roar, más un campeonato en Japón con Yokohama, el técnico de 60 años encadenó dos destituciones en Inglaterra. Ganó la Europa League 2024/2025 con el Tottenham, pero dejó el cargo tras esa temporada. En el Nottingham Forest apenas dirigió ocho partidos, de septiembre a octubre de 2025.
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