Formado en la cantera de Hale End, en el norte de Londres, lo que le abrió las puertas de Europa, y tras pasar por el Everton rumbo a Craven Cottage, el internacional nigeriano Iwobi se ha medido a algunos de los mejores del fútbol.

Entre ellos figuran dos “GOAT”: CR7, a quien se midió en la segunda etapa del portugués en el United, y Messi, con quien se cruzó en su debut en la Liga de Campeones con el Arsenal en el Camp Nou en 2016, en un partido donde también estaban Neymar y Luis Suárez.

Esa tarde aprendió mucho: Messi, ya con ocho Balones de Oro, a menudo lo obligó a perseguir sombras. Aun así, el centrocampista de 29 años se siente orgulloso de haber compartido campo con dos leyendas.