«Cristiano Ronaldo tiene a Portugal como rehén»: Zlatan Ibrahimovic critica al delantero del Al-Nassr tras la ajustada victoria ante Croacia

Ibrahimovic aprovechó la victoria de Portugal sobre Croacia para cuestionar la confianza que Martínez sigue depositando en Ronaldo. Argumentó que la decisiva contribución de Gonçalo Ramos ponía de manifiesto la necesidad de un cambio en la delantera y afirmó que Portugal se estaba frenando a sí mismo al depender de su capitán.

«Los aficionados de Portugal podrían haber previsto lo que está pasando», afirmó Ibrahimovic. «No se puede esperar ganar nada en 2026 con un Cristiano Ronaldo de 41 años liderando el ataque. Sobre todo teniendo en cuenta que Ramos está en el banquillo, tras haber salido al campo y haber marcado.

«Esto no es un “liderazgo legendario”. Es el ego el que tiene al equipo como rehén. Ronaldo ha perdido su toque y su movilidad. Ahora solo está en el área… A estas alturas, su aura le sostiene más que sus piernas. Seguir alineándolo de titular es una auténtica locura impulsada por la nostalgia».