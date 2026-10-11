Ronaldo ha sido suspendido cautelarmente por la FPF después de abandonar la concentración de su selección el mes pasado. El jugador de 41 años abandonó de forma repentina la concentración de Portugal para la Liga de Naciones en septiembre, lo que causó importantes trastornos en el seno del equipo.

El delantero del Al-Nassr se frustró tras quedarse en el banquillo sin jugar contra Noruega. Después, abandonó la concentración al enterarse de que no sería titular en el siguiente partido, contra Dinamarca.

La FPF dictó oficialmente la suspensión cautelar el 9 de octubre y calificó el expediente disciplinario de urgente. Según las normas de la federación, los jugadores que no se presentan a una convocatoria internacional se enfrentan a una suspensión severa de entre uno y seis meses, además de una importante sanción económica.