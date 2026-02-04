Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo sigue entrenando en Al-Nassr pese a su malestar por el mercado de fichajes
Se desmienten rotundamente los rumores de una huelga en el entrenamiento
Contrario a los explosivos rumores que circulan en la prensa saudí, Cristiano Ronaldo no se ha ausentado sin permiso para forzar su salida de Al-Nassr. La especulación se intensificó en las últimas 24 horas, sugiriendo que el cinco veces ganador del Balón de Oro había abandonado Riad y se negaba a asistir a los entrenamientos tras un supuesto conflicto con la directiva del club.
Sin embargo, el medio portugués Record informa que el veterano delantero sigue en Riad y mantiene un historial impecable de asistencia en las instalaciones del equipo. Según el reporte, Ronaldo no ha faltado a ninguna sesión programada y se espera que participe plenamente en el entrenamiento del miércoles bajo las órdenes de Jorge Jesus.
Esta aclaración llega en un momento crucial para Al-Nassr, que se prepara para un importante duelo contra Al-Ittihad el viernes.
- Getty Images Sport
Reacción furiosa al traspaso de Karim Benzema
Aunque Ronaldo está físicamente presente en Al-Nassr, se informa que su insatisfacción con la situación del club es notable. Su malestar surge de un caótico mercado de fichajes en enero, en el que considera que Al-Nassr no recibió el respaldo esperado del Fondo de Inversión Pública (PIF), mientras que sus rivales directos obtuvieron ventajas significativas.
Las tensiones se intensificaron en torno al futuro de Karim Benzema. El exdelantero del Real Madrid, actualmente en Al-Ittihad, fue objeto de una controvertida propuesta de traspaso al líder de la liga, Al-Hilal. Se entiende que Ronaldo se indignó ante la posibilidad de que el principal competidor de la liga —un punto por delante de Al-Nassr en la tabla— pudiera fichar a uno de los mejores delanteros del mundo desde un rival directo. Sin embargo, la estrella portuguesa no logró impedir finalmente que su excompañero realizara el cambio.
Según los informes, Ronaldo percibió esto como una prueba de un terreno de juego desigual, en el que Al-Hilal recibe un trato preferencial para atraer talento, mientras Al-Nassr lucha por incorporar refuerzos de élite. Se dice que Ronaldo intervino activamente para expresar su descontento, contribuyendo incluso a bloquear movimientos que, según él, habrían afectado la integridad competitiva de la Saudi Pro League. La incapacidad del club para concretar fichajes propios solo ha profundizado su frustración, dejándolo sintiéndose aislado en su ambición de ganar títulos.
Regreso a Portugal descartado mientras crecen los vínculos con la MLS
En medio de la confusión, la especulación apuntó de manera natural a un emotivo regreso de Ronaldo a su Portugal natal. Sin embargo, Record ha descartado de forma tajante un retorno a la liga portuguesa. Aunque la idea de que el delantero termine su carrera en su país atrae a los aficionados, actualmente no es una opción viable.
En cambio, los planes para el resto de su carrera parecen dirigirse por dos caminos: un traslado a la MLS en Estados Unidos o una última etapa en una liga europea de primer nivel. A punto de cumplir 41 años, Ronaldo cree que aún posee la condición física necesaria para rendir más allá del nivel de la liga doméstica portuguesa.
La MLS se presenta como una opción atractiva, ofreciendo nuevas oportunidades comerciales y competitivas, mientras que un regreso a un club europeo con nivel de Liga de Campeones sigue siendo su escenario ideal si surge la oferta adecuada. Lo que queda claro es que su futuro más allá de la presente temporada probablemente estará lejos de Arabia Saudí, siempre que se llegue a un acuerdo sobre su contrato.
- Getty Images Sport
Su instinto goleador sigue intacto pese al descontento
A pesar del ruido en torno a las políticas de fichajes y los rumores en el campo de entrenamiento, el rendimiento de Ronaldo sobre el terreno de juego sigue siendo impresionante. En la presente temporada, ha anotado 18 goles y repartido tres asistencias en solo 22 partidos, cifras que desafían el paso de los años.
El portugués continúa siendo la fuerza motriz del ataque de Al-Nassr, sosteniendo al equipo incluso cuando el rendimiento colectivo flaquea. Mientras la plantilla se prepara bajo la dirección de Jorge Jesus para lo que resta de la temporada, la dependencia de su capitán será total.
