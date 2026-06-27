Tras consolidar su vínculo en Old Trafford, la cercanía de Dalot a Ronaldo quedó patente cuando el capitán corrió al banquillo para abrazarlo tras el primer gol a Uzbekistán.

En declaraciones a O Jogo, Teixeira explicó cómo este vínculo único pasó de ser una admiración infantil a convertirse en respeto profesional mutuo. Dijo: «Me pareció muy divertido porque ocurrió justo delante de mí. Vi a Cristiano correr a toda velocidad para celebrarlo con Diogo, y eso también me hizo feliz.

Cristiano siempre ha sido un ídolo para Diogo. Aunque ya no vive con nosotros, guardo los pósteres que tenía en su habitación.

Siempre ha sido un modelo para Diogo por su ejemplo, dedicación, ética de trabajo, responsabilidad y resiliencia. Cuando Cristiano volvió al Manchester United, su relación se reforzó; quizá él vio en Diogo rasgos propios.

Diogo también es muy responsable, centrado y le encanta escuchar y seguir los buenos consejos, incluso en lo que respecta a la recuperación física y la nutrición. Quizá Cristiano vea en Diogo algo de sí mismo cuando era más joven. Eso me alegra porque creo que su amistad es sincera».