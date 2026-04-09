La polémica estalló tras el 1-1 entre Al-Ahli y Al-Fayha el miércoles, partido en el que Toney marcó su 27.º gol. El delantero insistió en que el arbitraje ignoró penaltis «claros como el agua». El empate deja al Al-Ahli tercero, a cuatro puntos del Al-Nassr de Ronaldo, que además tiene un partido menos.

«El gran tema son los dos penaltis, están claros», declaró Toney tras el partido. «No sé qué más se le puede pedir: si coge el balón con las dos manos, ¿es penalti o no? Cuando intentamos hablar con el árbitro, nos dijo que nos «centráramos en la AFC [Liga de Campeones]». ¿Cómo puede decir eso el árbitro? Estamos hablando del presente y él nos dice que nos centremos en la AFC».