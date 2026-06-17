El delantero de 41 años mostró su decepción tras el pitido final, ya que Portugal no pudo vencer a su rival africano. A pesar del gol inicial de João Neves, el equipo de Roberto Martínez terminó empatando por el tanto de Yoane Wissa.

Al pitido final, Ronaldo fue de los primeros en marcharse, cabizbajo y visiblemente descontento con el resultado y con sus propias ocasiones fallidas. Saludó brevemente a algunos aficionados y a un miembro del cuerpo técnico congoleño, pero no se unió a la tradicional vuelta de agradecimiento con sus compañeros.