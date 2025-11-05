Cristiano Ronaldo revela la cosa más cara que ha comprado mientras la superestrella del Al-Nassr compara convertirse en multimillonario con ganar el Balón de Oro
Primer futbolista en convertirse en multimillonario
En el verano, Ronaldo firmó la extensión de contrato más lucrativa en la historia del deporte con Al-Nassr al rubricar un nuevo contrato de dos años. El jugador de 40 años ahora gana la asombrosa cifra de £178 millones al año en salarios, que equivale a £488,000 al día. También se cree que recibió una prima de fichaje de £24.5 millones ($32.8m/€28.2m), que aumentará a £38 millones ($51m/€43.8m) si entra en el segundo año de su contrato.
En octubre, la publicación estadounidense Bloomberg informó que tras la nueva extensión de contrato, el exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus se convirtió en el primer futbolista del planeta en convertirse en multimillonario, ya que su patrimonio neto ahora asciende a $1.4 mil millones (£1.04bn/€1.2bn).
- GOAL/GETTY/X:@Manchester Airport
La posesión más preciada de Ronaldo
Hablando en 'Piers Morgan Uncensored', Ronaldo reveló que la compra más grande de su vida hasta ahora fue un avión privado personalizado, que le costó aproximadamente 50 millones de euros. La estrella de Portugal dijo: "¿Lo más caro que he comprado? Un avión, sí. He tenido mi avión desde que tenía 30 años, pero lo cambié hace un año, así que fue un poco caro. Tengo un [Bombardier] Global Express [modelo 6500]. No gasto dinero [solo porque]… Por ejemplo, puedo comprar lo que quiera, pero no lo necesito. Hace tres días compré un coche, pero es para mi colección. Es como comprar un cuadro. No voy a conducir ese coche, es una inversión. No sé cuántos coches tengo, no los cuento. Es normal, no estoy tratando de ser humilde, es un hecho. Honestamente, si tuviera que apostar, diría 41, 42. No lo sé, juro que no lo sé. Me encantan los Bugattis, son bestias diferentes. Nunca conduzco. Pasé una semana en Madrid y ni siquiera fui al garaje para ver si los coches estaban ahí. El día que me fui, los dos Bugattis fueron a revisión y regresaron, los miré, están limpios, están bien, van al garaje. Soy honesto, los coches ya no son una pasión. No conduzco mucho en Arabia Saudita y el tráfico es terrible, pero cuando volvemos a casa no hay. Ayer incluso manejé a casa en mi nuevo BMW, dado por Al Nassr a todos los jugadores, pero no había conducido durante seis meses."
'Los números no mienten'
Ronaldo añadió sobre convertirse en multimillonario: "Sabía que esto iba a suceder, estaba preparado. Era cuestión de tiempo. Honestamente, estaba muy feliz. Fue como ganar un Balón de Oro, porque tienes tus metas de tener una casa, un coche, y era mi objetivo alcanzar ese número. Honestamente. No estoy obsesionado con el dinero, porque puede ayudarte de muchas maneras, pero cuando llegas a cierto nivel ya no importa, pero es bueno tener más, porque somos humanos, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Hay cosas más importantes que el dinero, pero estaba muy feliz porque era uno de mis objetivos, además del fútbol, trofeos, Balones de Oro, Liga de Campeones. A los 39, alcancé ese número y estaba muy orgulloso.
"En el fútbol, soy el único. No me sorprende mucho; los números no mienten. Si miras muchos récords en el fútbol, estoy en la cima de la lista, así que es solo uno más. Honestamente, no me sorprende porque conocía mi potencial en el fútbol y fuera de él. Sabía que iba a alcanzar ese número por muchas razones."
- Getty
¿Cuándo se retirará Ronaldo?
Cuando se le preguntó sobre sus planes de retiro, el veterano delantero respondió: "Creo que estaré preparado. Será duro, sí, será difícil. Probablemente llore, eso es normal. Lloro fácilmente, no me gusta reprimir mis sentimientos. Será muy difícil, pero he estado preparándome para mi futuro desde que tenía 25 años, así que creo que podré manejarlo. Nada se comparará al fútbol, la adrenalina de marcar goles, eso terminará.
"Todo tiene un principio y un final, así que creo que estaré preparado. Tengo otras pasiones, tendré más tiempo para mí, para mi familia, mis hijos. Quiero seguir los pasos de Cristiano Jr., porque es la edad en la que la gente hace tonterías, porque hice lo mismo. Quiero estar más presente y luego tengo mis aficiones. Ver UFC, me gusta el pádel. Quiero aprender más sobre mi negocio. Nunca seré un YouTuber, pero también dedicaré más tiempo a eso."
Se espera que el capitán del Al-Nassr vuelva a la acción con su club el miércoles mientras los gigantes de la Saudi Pro League se enfrentan al FC Goal de India en un choque de la Liga de Campeones de la AFC en Riad.