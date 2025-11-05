Cristiano Ronaldo revela la cosa más cara que ha comprado mientras la superestrella del Al-Nassr compara convertirse en multimillonario con ganar el Balón de Oro

Cuando se le preguntó sobre sus planes de retiro, el veterano delantero respondió: "Creo que estaré preparado. Será duro, sí, será difícil. Probablemente llore, eso es normal. Lloro fácilmente, no me gusta reprimir mis sentimientos. Será muy difícil, pero he estado preparándome para mi futuro desde que tenía 25 años, así que creo que podré manejarlo. Nada se comparará al fútbol, la adrenalina de marcar goles, eso terminará.

"Todo tiene un principio y un final, así que creo que estaré preparado. Tengo otras pasiones, tendré más tiempo para mí, para mi familia, mis hijos. Quiero seguir los pasos de Cristiano Jr., porque es la edad en la que la gente hace tonterías, porque hice lo mismo. Quiero estar más presente y luego tengo mis aficiones. Ver UFC, me gusta el pádel. Quiero aprender más sobre mi negocio. Nunca seré un YouTuber, pero también dedicaré más tiempo a eso."

Se espera que el capitán del Al-Nassr vuelva a la acción con su club el miércoles mientras los gigantes de la Saudi Pro League se enfrentan al FC Goal de India en un choque de la Liga de Campeones de la AFC en Riad.