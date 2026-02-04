Cristiano Ronaldo recurre a las redes sociales para romper el silencio en medio de los informes sobre una 'huelga' en la Saudi Pro League, mientras CR7 demuestra que sigue comprometido con Al-Nassr

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el último partido de Al-Nassr y el posterior fichaje de Benzema por Al-Hilal ha sumido a la Saudi Pro League en el caos a mitad de temporada. Benzema se ha unido a los líderes de la liga, que actualmente están un punto por delante del Nassr de Ronaldo tras 19 partidos disputados, y esperará terminar la temporada en lo más alto. Benzema ganó anteriormente la Saudi Pro League en 2024-25, mientras que Ronaldo, de manera notoria, aún no ha ganado ningún trofeo desde que se mudó a Oriente Medio.

Benzema ha explicado su decisión de dar el paso, diciendo a los medios del club: "Mensaje claro: ya conoces mi mentalidad: tengo mucha ambición. Trabajaré; lo daré todo en el campo. Ayudaré a este equipo y, inshallah, traeré trofeos, porque para mí es más importante traer trofeos. Y tenemos un buen equipo, buenos aficionados, así que juntos, inshallah, lo haremos. Me siento bien. Estoy feliz de estar aquí después de mi primer entrenamiento con el equipo y el entrenador. Estoy muy feliz y encantado de formar parte de este equipo. Es un gran equipo con una gran historia; han ganado muchos trofeos. Es como el Real Madrid aquí en Asia, ya sabes."

