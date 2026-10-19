La Federación Portuguesa de Fútbol (PFF) ha sancionado a Ronaldo con 30 días de suspensión y una multa de 255 €. El castigo llega después de que Ronaldo abandonara la concentración de Portugal durante el parón internacional de septiembre.

Se marchó tras una frustrante victoria por 2-1 ante Noruega, en la que Jorge Jesus lo dejó en el banquillo sin llegar a darle entrada pese a haberle pedido que calentara. Como la sanción tiene efectos retroactivos desde el 30 de septiembre, Ronaldo puede jugar los próximos partidos, lo que hace que el castigo resulte sorprendentemente leve para una infracción disciplinaria de tanta repercusión.