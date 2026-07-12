Getty/GOAL
Traducido por
Cristiano Ronaldo prometió «diversión» y la ilusión de conquistar títulos, mientras el exentrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, explica por qué asumió el mando del Al-Nassr, campeón de la Liga Profesional de Arabia Saudí
Un nuevo reto en Riad
Postecoglou, de 60 años, ha expresado su entusiasmo por asumir el Al-Nassr tras firmar un contrato de dos años. Su deseo de enfrentarse a nuevos retos le llevó a elegir este destino frente a otros candidatos de alto nivel, como Roberto Martínez.
«A lo largo de mi carrera he disfrutado asumiendo nuevos retos, competiciones y culturas. Ahora tengo la oportunidad de ponerme a prueba en un entorno diferente con un equipo ganador», declaró a los medios del club.
Aunque antes ha asumido clubes en crisis, ahora le atrae mantener el impulso de un equipo ganador.
- Getty
Cómo gestionar el «factor Ronaldo» y el crecimiento de la liga
Uno de los aspectos más destacados del nuevo cargo de Postecoglou es trabajar con Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro. El australiano quiere ofrecer un fútbol espectacular en el Al-Awwal Park y abrirse camino en una liga que, en los últimos dos años, ha recibido mucho talento y competencia.
“Yo también soy ambicioso, así que me alegra que el club lo sea; por eso estoy aquí. He trabajado mucho en Asia y conozco esta región. Incluso en Europa solía decir que todo mi éxito me ha costado mucho; estar en Asia no lo hace fácil. Sé lo difícil que es cada competición y los retos que plantea. La liga saudí ha crecido mucho en los últimos años: ahora hay cuatro o cinco clubes muy competitivos que quieren ganar. La Champions League Elite es muy exigente».
Aprovechando el éxito de Jorge Jesus
Postecoglou llega a un club que acaba de ganar su primer título de liga en siete años. Elogió a su predecesor, Jesús, pero insiste en que su objetivo es llevar al equipo aún más lejos en la temporada 2026-27.
«El señor Jesús hizo un trabajo excepcional el año pasado al ganar el campeonato y ahora el club está listo para dar un paso más, y por eso estoy aquí. Cada año es nuevo. He tenido mucho éxito en mi carrera, pero cada nuevo año empiezo con el mismo pensamiento en la cabeza: quiero que este año sea el mejor de todos».
- Getty Images Sport
Fama por ganar trofeos
Al hablar de su reputación de ganar títulos, Postecoglou aclaró unos comentarios anteriores sobre su éxito en sus segundas temporadas en los clubes. Señaló su impacto inmediato en el Celtic para demostrar que su deseo de ganar no se limita a un periodo de tiempo concreto, y destacó que el estilo de juego es tan importante como el resultado.
Concluyó diciendo: «Da igual si es el primer, segundo o tercer año; siempre quiero ganar, pero también importa cómo se juega». Estoy ilusionado, es un honor dirigir un club tan grande y este año nos divertiremos. Dejaremos huella y buscaremos el máximo éxito de una forma que todos disfruten».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias