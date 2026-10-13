El Al-Nassr no tardó en celebrar en las redes sociales la muestra de apoyo de su gran figura y volvió a compartir unas emotivas palabras que pronunció cuando firmó su renovación hasta 2027.

Al hablar de su vínculo con el país al que considera su hogar desde principios de 2023, Ronaldo declaró a los medios del propio club: «Soy portugués, pero pertenezco al Reino de Arabia Saudí».

Junto a una imagen del veterano cubierto con los colores nacionales, la cuenta en inglés del Al-Nassr añadió: «Un pedazo de Arabia Saudí que lleva cerca del corazón».