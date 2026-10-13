Anadolu Agency
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Cristiano Ronaldo promete lealtad a Arabia Saudí con un emotivo gesto con una bufanda en una victoria en la Liga de Campeones de la AFC tras marcar el 981.º gol de su carrera
Un emotivo gesto rinde homenaje al país anfitrión
Ronaldo besó el escudo de su camiseta antes de dirigir a la afición local en un aplauso vikingo tras el partido, poniendo el broche a una noche histórica. Angelo Gabriel abrió el marcador antes de que un gol en propia puerta de un jugador uzbeko sentenciara el encuentro y asegurara al equipo local la máxima puntuación en Asia. Sus muestras de afecto cobraron mucho más significado en el contexto de los ataques con misiles en la capital y se convirtieron en una muestra pública de unidad durante una noche cargada de tensión.
- Getty Images Sport
Una publicación en redes sociales refleja lealtad
El Al-Nassr no tardó en celebrar en las redes sociales la muestra de apoyo de su gran figura y volvió a compartir unas emotivas palabras que pronunció cuando firmó su renovación hasta 2027.
Al hablar de su vínculo con el país al que considera su hogar desde principios de 2023, Ronaldo declaró a los medios del propio club: «Soy portugués, pero pertenezco al Reino de Arabia Saudí».
Junto a una imagen del veterano cubierto con los colores nacionales, la cuenta en inglés del Al-Nassr añadió: «Un pedazo de Arabia Saudí que lleva cerca del corazón».
Una alerta de seguridad ensombrece la victoria continental
El encuentro se disputó en un clima de tensión regional después de que ataques con misiles de los hutíes tuvieran como objetivo el aeropuerto internacional de la capital ese mismo día. Pese a las interrupciones y al retraso antes del partido, el equipo mantuvo la calma para sumar tres puntos cruciales en el continente. La noche también supuso un respiro para el veterano, en medio de las dudas que persisten sobre su futuro internacional tras un reciente desacuerdo con el seleccionador de Portugal Jorge Jesus.
- AFP
A los gigantes resurgidos les espera un duelo nacional
La victoria sitúa al Al-Nassr en el octavo puesto del grupo B, con tres puntos en sus dos primeros partidos. Ronaldo y sus compañeros deben volver a centrarse rápidamente en la liga antes del crucial duelo del jueves contra el Al-Ahli. Mantener al delantero en plena forma será vital para ese objetivo. El capitán está ya a solo 19 goles de alcanzar la histórica cifra de 1.000.
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