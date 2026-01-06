Se dice que está atrayendo interés de “varios proyectos ambiciosos”, con equipos de gran presupuesto en el Medio Oriente formando parte de ese grupo. Se informa que el Real está dispuesto a dejarlo ir ya que permanecen en un “proceso de transición defensivo”, con el enfoque de reclutamiento centrado en adiciones a “mediano a largo plazo”.

Los Blancos siempre han sido reacios a atar a estrellas envejecidas, aquellos mayores de 30 años, con contratos largos. Rudiger cumplirá 33 años en marzo. El Real Madrid “no está dispuesto a comprometer la planificación futura con contratos largos o condiciones fuera de su hoja de ruta”.

Con eso en mente, “uno de los destinos que ha ganado impulso en las últimas semanas es Al-Nassr”. Ya tienen al GOAT portugués Ronaldo en sus filas, junto a Joao Felix y el ex extremo del Liverpool Sadio Mane.

Están buscando reforzar su línea defensiva y ven a Rudiger como una adición ideal. Fichajes afirma que “se está preparando una oferta económicamente poderosa” - una que cualquier club con sede en Europa encontrará “difícil de igualar”. Un “contrato salarial de alto nivel y un papel central dentro del proyecto deportivo” se ofrece en Riad.