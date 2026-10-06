El conflicto interno que rodea a la selección portuguesa ha llegado a un punto de ebullición, con Ronaldo dejando claro supuestamente cuál es su postura respecto a un posible regreso al grupo. Actualmente instalado en Riad con el Al-Nassr, donde continúa su persecución de los 1.000 goles en su carrera, el veterano delantero se habría mostrado frustrado con la actual dirección técnica.

Según la información ofrecida por Rui Santos en CNN Portugal, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha establecido una condición innegociable para su regreso: la salida del actual seleccionador, Jesus.

«Puedo decirles que Cristiano se ha sentido muy decepcionado con estas declaraciones. Supuestamente, ha dejado claro que no volverá a la selección mientras Jesus siga al mando», explicó el periodista, subrayando una ruptura total en la relación entre el jugador más icónico del país y el hombre que actualmente está al frente.