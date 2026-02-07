Cristiano Ronaldo podría dejar el Al-Nassr si Mohamed Salah se muda a Arabia Saudita, mientras la estrella portuguesa continúa su protesta contra el PIF

Cristiano Ronaldo rara vez está fuera del foco mediático, pero lo que se está debatiendo actualmente es su futuro, tras el cierre del mercado de fichajes de enero. Según se informa, el jugador de 41 años se ha declarado en huelga después de sentirse frustrado al ver cómo sus rivales por el título, el Al-Hilal —que también es propiedad del PIF—, se reforzaban este invierno incorporando a Karim Benzema procedente del Al-Ittihad. Benzema pasó a marcar un triplete en su debut con el Al-Hilal para los líderes de la Saudi Pro League, mientras que Ronaldo ahora se ha perdido partidos contra el Al-Ittihad y el Al-Riyadh. La estrella del Al-Nassr también ha recibido una contundente advertencia por parte de la Saudi Pro League por su disputa.

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera de forma independiente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propios consejos, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística. Las decisiones sobre fichajes, gasto y estrategia recaen en esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga. Cristiano ha estado plenamente comprometido con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo —por muy significativo que sea— determina decisiones más allá de su propio club", dijo la liga.

"La reciente actividad de fichajes demuestra claramente esa independencia. Un club se reforzó de una manera concreta. Otro eligió un enfoque diferente. Esas fueron decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados. La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos separando a los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona como estaba previsto. El enfoque sigue estando en el fútbol —en el campo, donde corresponde— y en mantener una competición creíble y competitiva para jugadores y aficionados."