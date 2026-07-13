«Cristiano Ronaldo nunca será un problema», afirma el nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, quien confirma que CR7 estará en sus planes tras su éxito conjunto en el Al-Nassr

El seleccionador, de 71 años, con un contrato de cuatro años hasta el Mundial 2030, cree que Ronaldo sigue aportando pese a su edad.

En declaraciones a la prensa, el técnico fue contundente sobre el papel del jugador del Al-Nassr: «Mientras siga jugando y esté en condiciones, lo convocaré, dentro de ciertos límites y cuando sea mejor para la selección», afirmó. El seleccionador valora la presencia del jugador de 41 años, al que describe como un «símbolo del fútbol portugués» con gran peso en el vestuario.