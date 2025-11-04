¡Cristiano Ronaldo no está 'ni siquiera cerca' de Lionel Messi! El estatus de GOAT del astro del Inter Miami es validado por un exjugador del Atlético de Madrid y Chelsea que se quedó en casa para ver todos sus partidos del Barcelona

Para él, nadie puede competir con Messi cuando se trata de momentos mágicos que alteran partidos. Ese conjunto de habilidades le ha permitido al genial creador de juego ganar ocho Balones de Oro, la Copa del Mundo y una colección de honores que lo convierten en el jugador más condecorado de la historia.

Al ser preguntado sobre a quién elegiría entre las estrellas más brillantes que alguna vez iluminaron un campo de fútbol, Luis le dijo al podcast The Obi One: “Jugué contra Messi, él es el número uno, sin duda. De lejos, no hay nadie que siquiera se acerque. Es el jugador que más disfruté viendo; miraba cada partido del Barcelona. Y sabes, cada partido, cada equipo, cada entrenador que enfrentaba al Barcelona, su preocupación era hacer algo para detenerlo.

“Como dije, miraba cada partido del Barcelona, incluso cuando jugaba para el Deportivo La Coruña o el Atlético. Si el Barcelona jugaba el sábado a las ocho de la noche, no podía salir a cenar; tenía que quedarme y ver el partido porque Messi iba a jugar. Y cuando jugaba contra él, mi único pensamiento era detenerlo, pensar en cómo intentar vencerlo. Es el jugador que más me ha desafiado.”

Luis agregó: “De todos los jugadores que he visto -porque no vi a Pelé ni a Maradona- no sentí nada parecido a lo de Messi. Es el número uno, soy un gran fanático suyo, y creo que ha traído mucha alegría a muchas personas con su estilo de juego.”