Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Cristiano Ronaldo no está a la altura de Messi: debut decepcionante en el Portugal-República Democrática del Congo

C. Ronaldo
World Cup
Portugal
Portugal vs RD Congo
RD Congo

La estrella portuguesa no convence en su primer partido del Mundial.

El pequeño gigante y el gigante que se hace pequeño: el debut mundial de Cristiano Ronaldo contrasta con el de Lionel Messi.


En Houston, la expectación por el debut de Portugal en el Mundial 2026 era alta y todos los ojos estaban sobre CR7, quien debía “responder” tras el hat-trick de LaPulga contra Arabia Saudí.


Sin embargo, para los lusos fue una decepción en todos los sentidos: tanto en el resultado (1-1) como en la actuación del jugador de 41 años, muy lejos de sus mejores tiempos y también de los 30 goles que ha marcado con el Al Nassr esta temporada.

  • PRIMERA PARTE SIN OCASIONES DE GOL

    Las dificultades de Cristiano Ronaldo se notan desde el inicio y se reflejan en las estadísticas de la primera parte.


    Tocó pocos balones, casi todos para pases sencillos y nunca peligrosos en el área. Además, terminó los primeros 45 minutos sin disparar a la portería de Mpasi Nzau.


    Ni un balón en los pies ni en el juego aéreo, lo que contrasta con el cabezazo con el que João Neves, precisamente no conocido por su altura, abrió el marcador. La ineficacia de CR7 habría pasado desapercibida de no ser por el gol de Wissa en el descuento, que permitió a la República Democrática del Congo empatar y complicar la noche de Portugal.

    • Anuncios

  • NO CAMBIA EL RITMO EN LA RECUPERACIÓN

    Se esperaba una reacción del equipo de Roberto Martínez, que incluyó a Conceição de la Juventus en lugar de un apagado Bernardo Silva y, sobre todo, de Cristiano Ronaldo. Pero esa reacción nunca llegó.


    El jugador de 41 años intenta aparecer en el área, pero no logra incidir: dispara fuera desde buena posición, luego el balón se desvía y el árbitro no lo ve, y en el descuento vuelve a errar. Nunca acierta a la portería.


    Al final del partido las cifras son contundentes: 25 toques, cero tiros a puerta y ningún regate completado; ningún jugador con esa cantidad de toques rindió menos. Cristiano suma 10 partidos sin marcar en Mundiales y Europeos: su último gol fue en la fase de grupos de 2022 ante Ghana.


    Datos que refuerzan las dudas sobre Portugal antes del Mundial.

  • MESSI LIDERA, RONALDO «SE CONTENGA»

    La espectacular actuación de Messi ante Arabia Saudí reavivó las dudas: ¿es Cristiano Ronaldo imprescindible para Portugal?


    Por su estatus es el referente y pararrayos del equipo, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego ofrece otra perspectiva. Si Messi sigue siendo el motor de la Albiceleste, no solo con goles sino con jugadas por todo el campo que le mantienen clave en el juego, CR7, en algunos momentos, parece un lastre para Portugal.


    En la primera ocasión, Conceição entra al área, se centra hacia su izquierda y, en vez de rematar con su pie dominante, intenta asistir a Ronaldo, desperdiciando la jugada. A menudo parece que el equipo forcejea para involucrarlo, aunque no siempre sea lo más conveniente.


    Además, esa dependencia le roba espacio a otros jugadores. La entrada de Gonçalo Ramos en el 83’, pese al empate, llega tarde y refleja las dificultades de convivir con dos delanteros de este perfil, más aún con extremos de ida y vuelta como Conceição o Rafa Leão.


    Por eso, su debut no solo decepcionó, sino que encendió las alarmas: Portugal necesita respuestas desde el próximo partido contra Uzbekistán el 23 de junio. Tienen una semana para ordenar ideas y hacer que CR7 vuelva a ser un valor añadido, no un lastre.

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
Uzbekistán crest
Uzbekistán
UZB
World Cup
Colombia crest
Colombia
COL
RD Congo crest
RD Congo
COD