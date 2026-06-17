Cristiano Ronaldo no está a la altura de Messi: debut decepcionante en el Portugal-República Democrática del Congo

La espectacular actuación de Messi ante Arabia Saudí reavivó las dudas: ¿es Cristiano Ronaldo imprescindible para Portugal?
Por su estatus es el referente y pararrayos del equipo, pero lo que ocurre sobre el terreno de juego ofrece otra perspectiva. Si Messi sigue siendo el motor de la Albiceleste, no solo con goles sino con jugadas por todo el campo que le mantienen clave en el juego, CR7, en algunos momentos, parece un lastre para Portugal.
En la primera ocasión, Conceição entra al área, se centra hacia su izquierda y, en vez de rematar con su pie dominante, intenta asistir a Ronaldo, desperdiciando la jugada. A menudo parece que el equipo forcejea para involucrarlo, aunque no siempre sea lo más conveniente.
Además, esa dependencia le roba espacio a otros jugadores. La entrada de Gonçalo Ramos en el 83’, pese al empate, llega tarde y refleja las dificultades de convivir con dos delanteros de este perfil, más aún con extremos de ida y vuelta como Conceição o Rafa Leão.
Por eso, su debut no solo decepcionó, sino que encendió las alarmas: Portugal necesita respuestas desde el próximo partido contra Uzbekistán el 23 de junio. Tienen una semana para ordenar ideas y hacer que CR7 vuelva a ser un valor añadido, no un lastre.