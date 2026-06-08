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¡Cristiano Ronaldo no es un «extraterrestre»! Un excompañero suyo en el Real Madrid y la Juventus explica por qué CR7 es un «chico normal»
Ronaldo es «normal»
Danilo, quien compartió vestuario con Ronaldo en el Real Madrid y la Juventus, niega que el delantero sea un ser superior. A pesar de sus numerosos logros y su constante búsqueda de la excelencia, el defensa brasileño asegura que el actual jugador del Al-Nassr es muy accesible fuera de las cámaras.
En una entrevista con The Athletic, Danilo lo resumió así: «La gente piensa que Cristiano es un extraterrestre, pero es un tipo normal que se ríe y disfruta con su familia. Claro, vive para el fútbol y trabaja cada día para mejorar».
La incansable búsqueda de la perfección de CR7
Danilo destacó el lado humano de Ronaldo, pero subrayó la intensa profesionalidad que lo ha mantenido en la cima del fútbol durante más de dos décadas. Como defensa, vio de cerca cómo su mentalidad empuja a todos a dar lo mejor, en entrenamientos y partidos.
«Jugué con él en el Madrid. En Turín tenía más experiencia, pero seguía marcando muchos goles y era igual de profesional. Te exigía al máximo, te hacía dar lo mejor de ti en entrenamientos y partidos», añadió.
Estableciendo paralelismos con Ancelotti
Danilo ve muchas similitudes entre Carlo Ancelotti y Ronaldo. Ambos han alcanzado la cima del fútbol, pero no se muestran complacidos ni tienen un ego desmesurado.
«Ancelotti es como Cristiano: es uno de los personajes más famosos del fútbol, pero convive con nosotros como una persona normal. Es humilde, y esa es una de las cualidades más importantes de los campeones: ha ganado mucho, pero trabaja como si no hubiera ganado nada», afirmó.
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La máxima aspiración de la Copa del Mundo
A sus 41 años, Ronaldo busca ganar por fin la Copa del Mundo y cerrar su sexto Mundial.
Sería el tercer jugador, tras Lionel Messi y Guillermo Ochoa, en alcanzar seis Copas del Mundo.
Portugal integra el Grupo K y debutará ante la República Democrática del Congo el 17 de junio, luego enfrentará a Uzbekistán el 23 de junio y a Colombia el 27 de junio.