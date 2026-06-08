Danilo, quien compartió vestuario con Ronaldo en el Real Madrid y la Juventus, niega que el delantero sea un ser superior. A pesar de sus numerosos logros y su constante búsqueda de la excelencia, el defensa brasileño asegura que el actual jugador del Al-Nassr es muy accesible fuera de las cámaras.

En una entrevista con The Athletic, Danilo lo resumió así: «La gente piensa que Cristiano es un extraterrestre, pero es un tipo normal que se ríe y disfruta con su familia. Claro, vive para el fútbol y trabaja cada día para mejorar».