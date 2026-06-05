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«Cristiano Ronaldo me dijo que tuviera cuidado»: Antony revela el consejo de su excompañero en el Manchester United y explica cómo Erik ten Hag le convenció para fichar por el United
Antony reflexiona sobre su paso por el Manchester United
Antony ha revelado nuevos detalles sobre su etapa en el United, incluida la influencia de Ronaldo y Ten Hag en su carrera. En el podcast Podpah, el brasileño recordó su fichaje del Ajax al Old Trafford y las dificultades que afrontó en Inglaterra. El extremo reveló que Ten Hag fue clave para convencerlo de fichar por el United en 2022, tras su exitoso paso conjunto en el Ajax y manteniendo el contacto para que lo siguiera a la Premier League.
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La orientación de Ronaldo y la perseverancia de Ten Hag
Antony habló con cariño de Ronaldo y del apoyo que le brindó en el United.
«Cristiano Ronaldo es una persona increíble, muy divertida y educada», admitió. «Me dijo que el día que dejara de sentir mariposas en el estómago, debería tener cuidado. Antes de mi debut contra el Arsenal, me tranquilizó diciéndome que hiciera mis primeros toques con calma y que ya sabía cómo hacer el resto».
El brasileño también explicó por qué fichó por los Red Devils: «Fui al Manchester United por Erik ten Hag, que no paraba de enviarme mensajes diciendo que me quería allí».
Presión, adaptación y un nuevo comienzo
Antony relata los desafíos que afrontó tras su sonado fichaje por el Manchester United. Aunque empezó con buen pie, las expectativas sobre su rendimiento crecieron rápido y la presión mediática mermó su confianza. Las críticas le hicieron dudar, por lo que decidió continuar su carrera en España. La temporada pasada marcó 14 goles y dio 10 asistencias en 46 partidos con el Betis.
«La prensa en Inglaterra es dura; hubo momentos en los que dudé de mí mismo, pero mi familia me recordó que un mal momento no define mi historia», explicó. «Necesitaba irme a España para redescubrirme y ser feliz. En la Premier League la intensidad es extrema en ataque y defensa, pero en España hay más espacio para el uno contra uno».
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Recuperar el impulso
El brasileño busca mantener su progresión y consolidarse tras un periodo complicado en Old Trafford, especialmente después de ayudar a los verdiblancos a regresar a la Liga de Campeones tras 20 años.