Angelo Gabriel abrió el marcador para el Al Nassr antes de que Ronaldo ampliara la ventaja. El delantero batió al portero con un potente disparo en el minuto 42 y puso el 2-0 para su equipo. Alisher Odilov recortó distancias para el Neftchi en el minuto 51.

Sin embargo, la tarjeta roja a Ekromjon Alibaev en el minuto 65 cambió el rumbo del partido. Anvarjon Gofurov marcó en propia puerta en el minuto 78 y selló la victoria del Al Nassr por 3-1. Con este gol, Ronaldo eleva su asombrosa cifra a 981 tantos en su carrera y se queda a solo 19 del histórico hito de los 1.000.