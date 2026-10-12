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Cristiano Ronaldo marca el 981.º gol de su carrera con el Al Nassr en medio de su suspensión con Portugal y de un retraso por motivos de seguridad en Riad
El partido se retrasa por una alerta de seguridad en Riad
Según AFP, el esperado enfrentamiento entre Al Nassr y Neftchi se retrasó exactamente una hora el lunes. Una coalición liderada por Arabia Saudí interceptó un misil balístico dirigido a Riad, lo que provocó una grave alerta de seguridad en toda la ciudad. Los residentes recibieron avisos en sus móviles que les recomendaban permanecer en casa, mientras los jugadores esperaban en el túnel del estadio. Una vez ofrecidas garantías de seguridad, Ronaldo salió de titular y ayudó al Al Nassr a dominar la primera parte. Mantuvo la concentración pese a las inquietantes circunstancias previas al partido y a que el estadio estaba prácticamente vacío.
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Ronaldo se acerca a los 1.000 goles en su carrera
Angelo Gabriel abrió el marcador para el Al Nassr antes de que Ronaldo ampliara la ventaja. El delantero batió al portero con un potente disparo en el minuto 42 y puso el 2-0 para su equipo. Alisher Odilov recortó distancias para el Neftchi en el minuto 51.
Sin embargo, la tarjeta roja a Ekromjon Alibaev en el minuto 65 cambió el rumbo del partido. Anvarjon Gofurov marcó en propia puerta en el minuto 78 y selló la victoria del Al Nassr por 3-1. Con este gol, Ronaldo eleva su asombrosa cifra a 981 tantos en su carrera y se queda a solo 19 del histórico hito de los 1.000.
Suspensión con Portugal y distanciamiento con Jesus
El gol supone una distracción bienvenida para Ronaldo, que actualmente cumple una suspensión provisional impuesta por la Federación Portuguesa de Fútbol. El delantero se marchó de la selección de Portugal el mes pasado tras una disputa con el entrenador Jorge Jesus por los minutos de juego.
Ronaldo acusó a Jesus de una «ruptura absoluta de la confianza» después de que lo dejara en el banquillo. Pese a la polémica, el presidente de la FPF, Pedro Proenca, confirmó que quieren que regrese y declaró: «La Federación Portuguesa de Fútbol y su presidente, con este espíritu de tranquilidad, hablando con todas las partes, que ya han manifestado públicamente su deseo de que el capitán vuelva con nosotros, constatamos que existe un deseo expreso por parte de todos».
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¿Qué les espera al Al Nassr y a Ronaldo?
Tras esta victoria por 3-1, Al Nassr asciende al octavo puesto de la clasificación general de la Liga de Campeones Élite de la AFC con tres puntos. Está empatado a puntos con Neftchi, séptimo gracias a la diferencia de goles. Mientras espera la resolución definitiva sobre su sanción internacional, Ronaldo sigue plenamente centrado en sus compromisos con el club y persigue sin descanso la marca de los 1.000 goles.
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