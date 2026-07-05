Cristiano Ronaldo está más motivado que nunca. Víspera del esperado partido de octavos contra España, que podría ser su despedida del Mundial, CR7 habló en rueda de prensa. Se mostró firme en un momento decisivo para Portugal tras superar a Croacia en dieciseisavos.
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Cristiano Ronaldo lo confirma oficialmente: «Este es mi último Mundial». Y añade: «Me retiraré cuando yo lo diga; llevan 23 años intentando acabar conmigo...»
YA NO SOY EL DE ANTES, PERO...
Ronaldo aclaró que este será su último Mundial: «Sí, es la última. Vamos a disfrutarla». Luego respondió a las críticas recibidas tras sus últimos partidos. «No creo que lo haya hecho tan mal… He marcado tres goles. Los demás han marcado más, pero es porque están en racha. Ya veremos si marco mañana. Ya no soy el de antes, pero sigo marcando. Si no lo hago yo, lo hará un compañero y ojalá pasemos de ronda. El objetivo es avanzar», afirmó el crack de Madeira.
EL MUNDIAL NO CAMBIA QUIÉN SOY
CR7 ha mostrado su orgullo por todo lo conseguido en una carrera llena de títulos: «No seré “más Cristiano” si ganamos el Mundial, ni “menos Cristiano” si no lo ganamos. Estoy agradecido y disfruto cada día. Disfruto del día a día. ¿Dudan de mí a los 41 años? Hace 23 que intentan acabar conmigo, pero ya ven que es en vano. Lo siguen intentando, pero no merece la pena. Estoy acostumbrado».
DEJO DE FUMAR CUANDO QUIERA
Al final de una extensa rueda de prensa, Cristiano Ronaldo respondió a las especulaciones sobre su retiro, después de que su hermana Katia Aveiro hablara de ello antes del partido contra Croacia: «Me retiraré cuando yo quiera, no cuando vosotros queráis. Tanto si juego como si me quedo en el banquillo, mi influencia no cambiará. Recordaré este Mundial por la pasión de la gente. Aquí estamos todos unidos, es algo especial y lo es también para Diogo Jota».
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